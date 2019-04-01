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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 15:38

AK Parti'den ve 'daki sonuçlarıyla ilgili açıklama

AK Parti İl Başkanı , ve 'daki sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Şenocak "İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde usulsüzlüklerden elimizde fazlasıyla mevcut" dedi.


AK Parti İl Başkanı , ve 'daki sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.


Şenocak'ın açıklamalarından satır başları;

Geçirdiğimiz 15 seçim süreci tecrübemiz bize gösteriyor ki ilk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız.

Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut.

Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nın kesin sonuçlarıdır.

Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz.

İstanbul'da sonuç AK Parti ve 'dır. Hataları ispat etmeye hazırız.

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