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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 00:08

Kepez'de çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı

'da ortaokulun yanındaki çöp konteynerinde Başkanı 'li 'ye 'evet' mührü basılmış birisinin büyük kısmı yanmış 3 oy pusulası ve zarf bulundu.


Kepez ilçesi Şafak Mahallesi AK Parti sorumlusu Ömer Alsancak, bugün akşam saatlerinde, seçim günü görevli olduğu Turgut Reis Ortaokulu'nun önündeki çöp konteynerindeki oy pusulalarını fark etti. Ömer Alsancak'ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerindeki 3 çöp konteynerini boşaltarak inceleme yaptı.

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