Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.04.2019 23:20
  • Son Güncelleme: 01.04.2019 23:20

'den Başkan 'a tebriği

, 'deki lerin başarılı geçmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı 'ı tebrik etti.

Ruhani'den Başkan Erdoğan'a seçim tebriği
, 'deki lerin başarılı geçmesinden dolayı Cumhurbaşkanı 'ı kutladı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla Erdoğan'a hitaben tebrik mesajı yayımladı.
Ruhani'nin 'a yönelik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki belediye seçimlerinin ülke genelinde coşkulu ve başarılı geçmesi nedeniyle zat-ı alinizi ve Türkiye halkı ile hükümetini tebrik ediyorum. Seçimler, halkın kendi kaderini tayin etmesinin ve demokrasinin hakimiyetinin bir nişanesidir. Dost ve kardeş Türkiye halkı için yüce Allah'tan başarı ve mutluluk diliyorum."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seçim tebriği
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri