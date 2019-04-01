AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gelerek seçim sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada İstanbul'daki geçersiz oyların aradaki farkın 10,5 katı kadar olduğunu belirterek "YSK mazbatayı kime verirse başkan olacak." dedi.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"Gayri resmi olmayan sonuçlar açıklandı. İstanbul için henüz sayım devam ediliyor. 14 sandık daha sayılacak. 25 bin civarında rakip aday Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış gözüküyor. Önemli bir ayrıntıyı paylaşmam gerekiyor. 319 bin 500 iptal oy var, aradaki fark 25 bin. Bu önemli bir detay.



Bunun dışında yapılan bazı usulsüzlükler, hatalı girişler var. Bunları da partili teşkilatındaki arkadaşlarım tespitlerini yaptılar. Bu süreçle ilgili il bakanım örnekleriyle detaylı bir şekilde yaşananları değerlendirecek. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan olacak. Biz tebrik etmesini biliriz ancak sürecin devam ettiğini söylemekte fayda var.



2014'te iptal olan 440 bin aradaki fark 660 bin idi. İptal oyların tamamı kazanan adaya yazsanız bile yetmiyordu. Buradaki fark ise sonucu değiştirebilir. 31 bin 136 sandık var. Her sandıkta bir tane oy yanlış yazılmışsa olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazla. İptal edilen oylar, aradaki farkın 10,5 katı sonucu değiştirebilir. Biz AK Parti olarak bugüne kadar 15'inci seçimimiz. Her defasında da partimizin tecrübeli kadroları sandık başlarında tutanakları alırlar, bu veriler teşkilatımıza gelir.



Biz YSK'dan önce resmi olmayan sonuçları belirleriz. Dün 11.25 itibariyle elimize gelen sonuçlarda da böyle bir durum gördük ve çıkıp seçim sonucunu açıkladı. Ondan bu yana yaşana gelişmeler bizim için de yeni bir durumdur. İstanbul halkına teşekkür ederim. Kazanan kim olursa olsun çok güzel bir seçim kampanyası geçirdik. Teşkilatımız cumhur ittifakı olarak mahalle temsilcilerine varıncaya kadar canla başka çalıştık ve bu süreci tamamladık.



Oyu veren İstanbulluların takdiri başımızın gözümüzün üstündedir. İki adayın aldığı oyun bu kadar yakın olması çok beklenen bir şey değildir. Ama bu süreçte partimiz eldeki bilgi ve belgelerle hukuki süreci devam ettirecek. Bundan sonra da konumum ne olursa olsun aynı şekilde ülkeme, milletime hizmet etmeye devam edeceğim."