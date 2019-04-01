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31 MART DENİZLİ SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

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DENİZLİ TARİHİ

Denizli ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur.Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra şehir merkezini suyu bol olduğu için bugünkü Kaleiçi mevkiine nakletmişlerdir.

Denizli adı, tarihi kaynaklarda başka başka isimler şeklindedir. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi şer'iye sicilleri "Ladik" ismini vermektedir. ıbni Batuta'nın seyahatnamesinde "Tonguzlu" denilmektedir. Mesaliküllebsar'da da "Tonguzlu" olarak kaydedilmiştir.

Timurlenk'in zafernamesini yazan, şerafettin Zeydi "Tenguzluğ" ve "Tonguzluğ" gibi iki isimden bahsetmektedir.

"Tengiz" kelimesi eski Türkçe'de "deniz" demektir. "Tengüzlü" ise bugünkü imlâsıyla "Denizli" demektir.

Netice olarak yukarıda ifade ettiğimiz açıklamalarda belirtildiği gibi, kesin bir ad veremiyoruz. Kanaatimizce "Tonguzlu" ve "Tenguzlu" kelimeleri zamanla ağızdan ağıza değişerek "Denizli" şekline gelmiştir.

Turizm açısından önemli bir güzergâhta yer alan ilimiz; "Aphrodisias" antik kentine komşu olup sınırları içinde Colossae, Tripolis, Hierapolis, Laodikya gibi antik şehirleri, beyaz ve kırmızı renkte travertenleri, termal tesisleri ile önemli bir uygarlık beşiğidir. "Kutsal Hac Yolu" olarak bilinen ızmir-Efes yolunun sonunda bulunması; ızmir'i Mezopotamya'ya bağlayan, Anadolu'yu kuzey ve güneyden ayıran fetih ve kervan yollarının üzerinde bulunması, Denizli'ye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Anadolu Yarımadası'nın güneybatısında, Ege Bölgesi'nin güneydoğusunda, Ege, ıç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit teşkil etmektedir. Turizm açısından önemli bir güzergâhta yer alan ilimiz; Hitit, Frig, Lid, ıon, Roma ve Bizans gibi medeniyetleri sinesinde yaşatmıştır. Hierapolis, Laodikya, Tripolis, Herakleia, Attuda ve Colossae gibi 30'a yakın antik şehir, 20'den fazla höyük ve tümülüsleri ile önemli bir uygarlık beşiğidir. Bunlardan başka Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden kalma çok sayıda tarihî değerleri ile kültür turizmine hizmet etmektedir.