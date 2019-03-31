Terör hedefleri ateş altında!

Zeytin Dalı harekat bölgesinde TSK unsurlarına havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.