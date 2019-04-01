İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı belirsizliği sürerken, ajanslardan son dakika haberi geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre; saat 08.00 itibariyle sandıkların yüzde 99,68'inin açıldığı İstanbul'da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önde gidiyor. YSK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 48,80'ini aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binalı Yıldırım'a çıkan oy oranı ise yüzde 48,48. Bu arada AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul'da yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandıklarını söyledi. Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, il başkanlığı olarak bu saatlere kadar olan çalışmalarda kendi sistemlerine göre tüm veri girişlerini tamamladıklarını belirterek, burada yaklaşık 290 binin üzerinde de geçersiz oy bulunduğunu ifade etti. Peki 2019 YSK son dakika İstanbul yerel seçim sonuçları, İstanbul'da kim kazandı, kim önde AK Parti, CHP oy oranları nedir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine göre saat 09.10'da İstanbul'da son durum şöyle:

Sandık sayısı: 31 bin 186 - Açılan sandık sayısı: 31 bin 88 (Açılmayan 98 sandık kaldı)

Açılan sandık oranı: Yüzde 99,69

Oy sayıları: Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 157 bin 505 - Binali Yıldırım: 4 milyon 130 bin 190

Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48,80 - Binali Yıldırım: Yüzde 48,48

AK Parti'den İstanbul açıklaması



AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul'da yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandıklarını söyledi. Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, il başkanlığı olarak bu saatlere kadar olan çalışmalarda kendi sistemlerine göre tüm veri girişlerini tamamladıklarını belirterek, burada yaklaşık 290 binin üzerinde de geçersiz oy bulunduğunu ifade etti. Bu geçersiz oyların büyük bölümünün önde oldukları ilçelerde bulunduğunu dile getiren Şenocak, "İlgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaklardır. Bizim şu anda yapmış olduğumuz veri girişlerinden sonra, yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Seçim sonuçlarımızın İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

İşte AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkınının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum. İstanbullulara İstanbul'a verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum ve inşallah 15 milyon vatandaşın İstanbul'u mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz.

Bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sonuçlar hayırlı olsun, teşekkürler İstanbul.

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın 'seçimi kazandık' açıklamasına tepki



Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bu seçim bir tarafın kazandığı bir tarafın kaybettiği bir seçim değildir. Bu bir yerel seçimdir" dedi. İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 'seçimi kazandık' açıklamasına da tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, az önce yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Tekrar ifade ediyorum, YSK'yı, il seçim kurulunu ve ilçe seçim kurullarını tek bir oya dahi sıkıntı vermemeleri adına azami göreve davet ediyorum. Bu bir tarihi görevdir, tarihi de bir çağrıdır. Şu an itibarıyla uyarımı tekrar yapıyorum. Tarihi bir görevdir. Tek bir oyun vebali üzerinizedir. Tüm gelen tutanakların en sağlıklı şekilde kayda girmesini sağlamanız gerekmektedir. Bu seçim bir tarafın kazandığı bir tarafın kaybettiği bir seçim değildir. Bu bir yerel seçimdir. O şehirde yaşayan herkesin kazanma seçimidir.

BİNALİ YILDIRIM'IN 'KAZANDIK' AÇIKLAMASINA İLK YORUM

(Binali Yıldırım'ın seçimi kazandık açıklamasına ilişkin soruya yanıt) Ben tebrik etmeyi bilirim, tebrik edilmeyi de beklerim. Bizim girişlerimiz devam ediyor, bu da manipülasyonun başka bir ayağıdır.

İLK AÇIKLAMA

Seçim sonuçlarını partisinin İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi'nde takip eden Ekrem İmamoğlu, saat 20.30 sıralarında basın mensuplarının karşısına geçerek açıklama yaptı. İmamoğlu, "Şu anda sandıklara kapanalı yaklaşık 3,5 saate yaklaşıyor. Saat 17.00 itibarıyla İstanbul'un da dahil olduğu bölgede sandıklar kapandı. Elbette sayım işlemleri devam ediyor. Bizde sıkı bir şekilde sistemimizde hem de birbirini denetleyen sitemlerde süreci takip ediyorum. Ancak ne yazık ki daha önceki seçimlerde de yaşadığı gibi özellikle tek kaynaklı girişten dolayı seçim yasakları başlamadan önce çok enteresan verilerle girişler başlatıldı. Bunun bizi çok üzdüğünü ifade etmek isterim. 1 buçuk saat sonra yüksek seçim kurulu tarafından uyarı yapılması da şaşırtıcı. Keşke anında uyarı yapılsaydı. Şu anda biz kendi sistemimizdeki her dakika bu sayı yükseliyor" dedi.

"OY ORANIM YÜZDE 53,2"

Ekrem İmamoğlu 3 dakika önce kendi sitemlerinden girdikleri verilerin yüzde 27,6 olduğunu vurgulayarak, "Yani 8 bin 635 sandık girişi yapılmış durumda. 31 bin 185. Biz İstanbul'la ilgili saat 22.00'ye kadar kesine yakın sonuçları oluşturabileceğimizi tahmin ettiğimizi birçok yerde kamuoyuna açık ortamlarda daha önce ifade etmiştim. Şu anda yüzde 27,6 net sonuçların girildiği, bütün 39 ilçede karma veriler var bu sürecin içinde. Gerçekçi olması için şunu söylemek istiyorum elbette bazı ilçelerde bu biraz yüksek bazı ilçelerde düşük elbette bu değişkenlik arz eder. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak benim oyum yüzde 53,2. Bu girişi yapılan yüzde 27, 6 üzerinden diğer rakibimizin de oranı yüzde 44,1. Şimdi burada şaşırtıcı bir yere temas etmek istiyorum. Karşı tarafta son yarım saat içinde öyle bir veri, yükselişi var ki, bir anda yüzde 60'tan yüzde 75,5 varan bir veri artışı var İstanbul'da. Aynı zaman diliminde İstanbul'un dışındaki birçok şehirde de çok enteresandır aynı noktalarda çakılı kalmış. Yüzde 40,45 oranlarında çakılı kalmış. Son veri bunu televizyonlardaki naklen yayınlardan aldığımızı belirteyim, bu oran şuanda yüzde 50,32'ye yüzde 47,13." diye konuştu.

YSK BAŞKANINDAN 31 MART SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Bugün Malatya Pütürge ilçemizde meydana gelen üzücü olayda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İlçe Seçim Kurullarımız tutanakları tarayarak sisteme eklemektedir. YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır.

Kesin seçim sonuçlarını da en kısa süre içinde açıklayacağız. Yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yapan televizyon kanallarına ihbarda bulunulmasına kurulumuzca karar verilmiştir. Seçimde emeği seçen siyasi partilerimize, mühendislerimize, desteklerini esirgemeyen tüm kamu ve kuruluşlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.

İstanbul ilçeleri şu şekilde

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu.

2014 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 İstanbul yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 İstanbul yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 47,9

CHP: % 40,1

HDP: % 4,8

MHP: % 4

SP: % 1,4

2009 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 44,20

CHP: % 37,00

MHP: % 5,10

SP: % 4,90

DTP: % 4,60

İSTANBUL AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde Genel Müdürlük görevinde bulundu. Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

Binali Yıldırım, 58. Hükümet, 59. ve 60. Hükümetler dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AKP İstanbul ve 23. Dönem AKP Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Temmuz 2011'de açıkladığı "Ustalık Kabinesi" olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye'nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu.

2007'den bu yana İsveç'te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Binali Yıldırım'a verilen fahri doktora unvanları şunlardır:

20 Temmuz 2006 Girne Amerikan Üniversitesi,

19 Haziran 2009 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi,

7 Mayıs 2010 Cumhuriyet Üniversitesi,

29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi,

28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi.

12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi,

20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi,

23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi,

6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi,

2 Aralık 2012 Dünya Denizcilik Üniversitesi.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirildi.

Bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği önemli projeleri;

2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı

2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55'e çıkarılması

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

Marmaray projesi ile İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

İstanbul'un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü

1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

Avrupa'nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

Dünya'nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye'de %15 lik büyüme

19 Mayıs 2016 tarihinde yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan AK parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Parti Genel Başkanlığa aday gösterildi. AK Parti 2.Olağanüstü Büyük Kongresinde Genel Başkan adayı seçildi. 22 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurma görevi verildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde ise 65. Türkiye Hükûmeti kurarak Başbakan oldu. AK Parti 27. dönem İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. 09 Temmuz 2018'de parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı. 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası verildi.

Binali Yıldırım, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

İSTANBUL CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR EKREM İMAMOĞLU?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.

YEREL SEÇİM NEDİR?

Anayasamızın 67. Maddesinde yerel yönetimle seçim vasıtasıyla görev yapmalarının zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse; belediye başkanı ve muhtar seçimleri yerel seçimlerde yapılır.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler ülkemizde 5 yılda bir gerçekleştiriliyor. Ülkemizde en son 2014'te yerel seçim gerçekleştirilmiştir. Bu da bir sonraki seçimin 2019 yılında yapılacağı anlamına geliyor. Yerel seçimlerde de tıpkı genel seçimlerde veya referandumlarda olduğu gibi okullarda sandıklar kurulur ve oy kullanma hakkı tanınmış her vatandaş kendisine özel olarak basılmış oy pusulası aracılığıyla oyunu kullanır.

KİMLER SEÇİLİR?

Büyükşehir belediye başkanı

İl belediye başkanı

İlçe belediye başkanı

Belde belediye başkanı

Mahalle ve köy muhtarı

İl genel meclisi

Belediye meclisi üyeleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nedir?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu YSK nedir? Görevleri nelerdir? kimlerden oluşur

YSK'nın Görev ve yetkileri nedir?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

İSTANBUL HAKKINDA

İstanbul'un tarihi 300.000 yıla kadar dayanmaktadır. İstanbul Küçükçekmece Gölü kenarında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere ulaşılmıştır. Bulunan izlere göre Neolitik ve Kalkolitik dönemi insanların yaşadığı saptanmıştır. Aynı zamanda çeşitli ilçelerde yapılan kazılar sonucu Alt Paleolitik Çağı'ndan, Orta Paleolitik Çağı'ndan ve ilk insanlara özgü alet ve izlere rastlandı.

Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapan İstanbul, boğazın iki yakasında bulunan konumu ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlamaktadır. Bu sebepten dolayı da devletler arasında İstanbul için birçok savaş yapılmıştır.

İlk insanların yaşadığı dönemden günümüze kadar birçok devletin barındığı İstanbul şehrini en uzun olarak Bizans İmparatorluğu yönetti. 324'ten 1453 yılına kadar süren İstanbul hakimiyetiyle Bizans, şehri Roma İmpatorluğu'nun başkenti yaptı ve Roma'nın doğusunun yönetim merkezi olarak kullanıldı.

İstanbul, Bizans İmparatorluğu tarafından yönetilirken şehre birçok mimari yapı inşa edildi. Sultanahmet Meydanı ve döneminde dünyanın en büyük katedrali olan Ayasofya, Bizans tarafından inşa edilmiş ve günümüzde de hala faaliyet göstermektedir.

Avrupa ve Asya arasında bir kapı olarak yer edinen İstanbul; ticaret, kültür ve diplomasinin oldukça hızlı bir şekilde yapıldığı merkez haline geldi. Bizans döneminde şehrin adı "Poli" oldu.

476 yılında Batı Roma'nın yakılmasının ardından Batı Roma'da bulunan nüfusun büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti ve kısa sürede Bizans'ın başkenti İstanbul olarak ilan edildi. 543 yılında nüfusun yarısının ölmesine neden olan veba salgınının ardından şehir yeniden inşa edildi.

Saldırılar arasında en hasarlı ve yıkıcı olanı ise 1024'te Haçlılar tarafından 4. Haçlı Seferleri esnasında yapıldı. Şehri ele geçiren Haçlılar, tüm şehri yağmaladı ve halkın büyük çoğunluğu şehri terk etmek zorunda kaldı.

1261 yılında Palailogos Hanedanından olan Michael VIII Palaeologus, şehri tekrar ele geçirdi ve Latin dönemini sona erdirmiştir.

Bizans, bu dönemde oldukça küçülmüş ve eski gücünü kaybetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu da 1391'den itibaren İstanbul'u kuşatmış ve nihayet 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine geçmiştir. Aynı zamanda İstanbul'un fethi, Dünya tarihinde Orta Çağ'ın kapanmasını simgelemektedir.

Osmanlı İmparatorluğu, sahibi olduğu İstanbul'u Osmanlı'nın başkenti olarak ilan etti. Şehre Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı'yı kurarak eğitim ve ticarette önemli bir yükseliş sağladı.

İstanbul şehri bir süre sonra Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin yaşadığı kozmopolit bir şehir haline geldi. Bizans'tan kalan eski ve yıkık surlar onarıldı, binalar eski haline getirildi. Hızlı bir şekilde gelişen İstanbul şehri döneminde dünyanın en büyük şehri haline geldi.

14 Eylül 1509'da gerçekleşen ve küçük kıyamet adı verilen İstanbul Depremi, 45 gün süreli artçılarla devam etti. Deprem ve artçılarında binlerce bina yıkıldı ve birçok insan öldü.

Depremin yaralarını sarmak için 1510 yılında Sultan II. Beyazıd, 80.000 kişinin çalışmasıyla şehri yeniden onardı. Mimari ve sanat olarak geliştirilen İstanbul'a Mimar Sinan'ın camileri ve eserleri yapıldı, Lale Devri döneminde itfaiye, ilk matbaa ve fabrikalar kuruldu.

3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında ise şehir batılaşma sürecine katıldı ve birçok yenilik yaşandı.

Hastanelerin kurulması, Haliç'e köprü, Karaköy'e tünel, demiryolları, deniz taşımacılığı ve belediye örgütlerinin açılması ve kurulmasıyla modern bir şehir olan İstanbul, 1894'te bir depremle daha yerle bir oldu.

İstanbul şehri, 13 Kasım 1918'de I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri donanması tarafından işgal edildi.

İstanbul'un tarihi boyunca yaptığı 2500 yıllık başkentlik durumu 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle son buldu.

Cumhuriyet sonrası dönemde fiziksel atılımlar oldu ve 1900'lerde 1 milyon olan nüfus, dalgalanmalı olarak düşüp-çıktı. 1950'de Balkanlar'dan göç alan şehirde, gecekondular ön plana çıktı ve 1960'larda apartmanlaşmalar başladı.

1970'li yıllarda nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla doğru orantılı şekilde konut ve ulaşım sorunu da artmaya başladı. Bunun üzerine 1973'te İstanbul Boğaziçi Köprüsü inşa edildi ve ulaşımda önemli bir sorun çözüldü.

İstanbul şehri 1984 yılında çıkarılan 2972 sayılı kanunla İzmir ve Ankara ile birlikte büyükşehir olarak ilan edildi. Şehir günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır ve Türkiye'nin nüfus olarak en büyük şehridir. 39 ilçeye sahip olan şehrin 25 ilçesi Avrupa Yakası'nda, 14 ilçesi ise Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır.