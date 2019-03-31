Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmuştu. 31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun hayat hikayesi araştırılıyor. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Ekrem İmamoğlu ile ilgili merak edilenler...

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimini Trabzon Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında aile şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile iş hayatına başladı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşayan Ekrem İmamoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.