CHP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı. Akşener hem ilçede hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığında CHP'ye oy attı. Meral Akşener, seçimin ardından basın toplantısı yaptı: "31 Mart seçimlerinin sonuçları siyasette rekabetin önemini gösterecektir. Siyasette rekabet aziz milletimizin işine yarar. Türk milletinin bir demokrasi kültürü vardır. Bugünden itibaren yalnız iktidar partileri değil, muhalefet partileri de attıkları her adımı dikkatle hesaplamalıdır. Bu seçimde düşmanlık değil sevgi kazandı."
- Güncel
- 01.04.2019
- Gazete
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