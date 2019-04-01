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, kendi kurduğu İYİ Parti'ye oy veremedi

Oyunu Üsküdar’da kullanan , kendi kurduğu İYİ Parti’ye oy veremedi. İttifak gereği hem ilçede hem de adaylığında ’ye oy verdi.

İYİ diyemedi
CHP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı. Akşener hem ilçede hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığında 'ye oy attı. , in ardından basın toplantısı yaptı: "31 Mart seçimlerinin sonuçları siyasette rekabetin önemini gösterecektir. Siyasette rekabet aziz milletimizin işine yarar. Türk milletinin bir demokrasi kültürü vardır. Bugünden itibaren yalnız iktidar partileri değil, muhalefet partileri de attıkları her adımı dikkatle hesaplamalıdır. Bu seçimde düşmanlık değil sevgi kazandı."

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