Son anket sonuçları açıklandı. Seçimlere 1 gün kala son anket sonuçları oldukça merak ediliyor. ORC son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İstanbul'da Binali Yıldırım 2,4 puan önde görünürken Ankara'da ise Mehmet Özhaseki 0,7 puan önde. Balıkesir'de ise Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı 47,9 puanla son 3 güne eşit oy oranı ile giriyor. Peki Mart 2019 yerel seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte 31 Mart 2019 yerel seçimler il il anket sonuçları son dakika hangi ilde hangi parti önde? Ak Parti, MHP, CHP İyi Parti oy oranları ve tüm detaylar...