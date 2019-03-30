Son dakika: Yurt genelinde sandıklar kapandı! Oylar sayılıyor

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yerel seçimlerle ilgili tüm gelişmeleri gün boyu takvim.com.tr'den takip edebilirisiniz.

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

15:00 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başlamış, saat 16.00'da sona ermişti. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin tamamlanmasıyla yurt genelinde oy verme işlemi sona erdi.

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

32 İLDE OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

16:00 Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki 32 şehirde oy verme işlemi sona erdi. Sandıklar kapandı.

İşte o iller:

Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Mardin, Ardahan, Muş, Iğdır, Ordu, Rize, Siirt, Ağrı, Kilis, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Sivas, Trabzon, Tunceli, Urfa, Van, Bayburt, Batman ve Şırnak.



13:51 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konuttan saat 13.50'de Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, okula girişinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.





Emine Erdoğan'ın oy zarfını sandığa atmasının ardından Erdoğan, kabine geçerek oyunu kullandı ve zarfı sandığa attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3300" numaralı sandıkta 332 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 18. Emine Erdoğan da 17. sırada yer alıyor.



MALATYA'DAKİ OLAY BİZLERİ ÜZDÜ

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Malatya Pütürge'deki olay bizleri üzdü. Böyle bir olay olmaması gerekirdi. Seçimleri belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğim. İstanbul'da basın toplantısı yapıp, Ankara'ya hareket edeceğim. Bu durumun partiler arası sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.



13:50 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oyunu kullandı.

13.15 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da kullandı. Çukurambar Arjantin İlkokulu'na gelen Kılıçdaroğlu, okul bahçesinde vatandaşlarla kısa süre sohbet ettikten sonra, oyunu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile 4202 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı, uğurlu olsun." dileğinde bulundu.

12:21 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da oyunu kullandı.



Basın mensuplara açıklamalarda bulunan Bahçeli, "2019 yılında bugün tamamlanmış olan mahalli idareler seçimlerinin milletimize bütün siyasi partilere hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Yoğun bir çalışmanın ardından bütün siyasi kuruluşlar ellerinden gelen çabayı gösterdiler" açıklamasında bulundu.

Bir basın mensubunun "İlk kez MHP dışında bir partiye mi oy verdiniz?" sorusuna Bahçeli "Cumhur İttifakı'na oy verdim" yanıtını verdi.





12:05 CHP ve Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, oyunu Çukurambar semtindeki Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesinde "Cumhuriyet katı" olarak adlandırılan 2. kattaki 4297 nolu sandıkta kullandı. Yavaş oy kullanma işlemi bittikten sonra basın mensuplarına verdiği açıklamada "Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulanların hepsi boştur." dedi.

11:45 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki oyunu kullandı.

11:33 AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Tuzla'da oyunu kullandı.



Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım oyunu kullanmak için Tuzla'daki konutundan saat 11.25'de Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokuluna geldi.

Okul bahçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Torunları Ali Köylübay ve Elif Köylübay ile "1049" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Yıldırım, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Eşinin ardından oy pusulası ile zarfı alıp imzasını atan Yıldırım, kabine geçerek oyunu kullandı.

10:53 CHP ve Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi ve çocuğu ile birlikte Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulu'nda oy kullandı.

Bugünün final günü olduğunu belirten İmamoğlu, "Aslında bir yönden de yeni bir başlangıç günü. Umut ediyorum tüm İstanbul, en yoğun şekilde oy kullanır." dedi.

10:09 ​Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, oyunu Bornova'da bulunan Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'nda 2327 nolu sandıkta eşi Ayşen Zeybekci, oğlu Atilla Şükrü Zeybekci, kızı Fatma Özkan ve damadı İbrahim Emre Özkan ile birlikte kullandı.



Zeybekci'ye, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de eşlik etti. Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Nihat Zeybekci, "Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kazanan İzmir olsun. İzmir kazansın diye yola çıktık. Biz gönüller yapmaya geldik diye yola çıktık. 4 aylık seçim kampanyasının sonunda oyumuzu kullandık. Milletin iradesinin üzerinde bugüne kadar hiçbir irade tanımadık. Milletimizin vereceği karar, saygı göstereceğimiz bir karar. Milletimiz isabetli bir karar verecektir. Diliyoruz ve temenni ediyoruz ki; İzmirimiz 21'inci yüzyıldaki şehirler yarışında yerini alsın. Onu hedefledik, onu amaçladık" dedi.

Türkiye ve millet için hayırlı olan seçim sonuçlarının çıkması temennisinde bulunan Nihat Zeybekci, şöyle devam etti:

"Tüm teşkilatımız, gerek AK Parti, gerekse MHP teşkilatına hakikaten il başkanlarının nezdinde üstün gayret ve çalışmalarından dolayı, bütün mensupları ile çok teşekkür ediyoruz. İzmir kazansın. Oyunuzu sadece ve sadece kendinize, İzmir'e ve geleceğinize verin."

Ayşen Zeybekci de kazanan İzmir olmasını istediklerini söyledi.

09:58 CHP ve Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve kızı Duygu Soyer ile oyunu Sığacık 80.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda kullandı. Soyer her seçimin bir demokrasi sınavı olduğunu belirterek, "Bugün de herkesin bu sınavdan başarıyla geçeceğine inanıyorum." dedi.





09:53 Pendik'te yerel seçim çalışmaları kapsamında broşür dağıttığı sırada Mine Koraş'ın sözlü tacizine maruz kalan Yusuf Özoğul oyunu kullandı.



Pendik'te seçim broşürleri dağıtan Yusuf Özoğul, Mine Koraş tarafından sözlü tacize maruz kalmış ancak sağduyusunu korumuştu. Sonrasında Mine Koraş tarafından paylaşılan görüntüler tepki çekmiş, sosyal medyada Yusuf Özoğul'a çok sayıda destek mesajı gelmişti. Yaşanan bu çirkin saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Yusuf Özoğul'a sahip çıkarak bir araya gelmiş, ''İyi ki varsın Yusuf'' demişti.

Kendisine yönelik tacize rağmen soğukkanlılığını koruyarak takdir toplayan Yusuf Özoğul sandığa giderek oyunu kullandı. Adaletin yerini bulacağını belirten Yusuf Özoğul, "Bu seçim bir yerel seçimdir. Ancak bu seçim 15 Temmuz'da tankların önüne atılanların, bombalara maruz kalanların seçimidir. Bu seçim şehitlerimizin seçimidir. İnşallah adalet yerin bulacak her şey iyi olacaktır'' ifadelerini kullandı.



09:12 Denizli'nin Acıpayam ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde etkilenen bazı mahallelerde vatandaşlar, kurulan çadırlarda oy kullanıyor.







Acıpayam'da 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen Oğuz ve Çubukçular mahallelerinde, vatandaşların yerel seçimlerde oy kullanması için İlçe Seçim Kurulu tarafından çadır kuruldu.





8:32 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Bakan Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte oy kullanacağı Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'na geldi.

Vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Soylu, 1004 numaralı sandıkta oy kullandı. Sandığa ilk oy pusulasını eşi Hamdiye Soylu attı. Eşinin ardından Bakan Soylu da, "Hayırlı olsun" temennisiyle oyunu sandığa attı.

Bakan Süleyman Soylu, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün, Türkiye'de bir demokrasi havası var." dedi.

Oy verme işlemlerinin bazı illerde saat 07.00, bazı illerde ise saat 08.00 itibarıyla başladığını hatırlatan Soylu, "Şu ana kadar herhangi bir olay intikal etmiş değil. Ufak tefek birtakım olayların dışında, bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içerisinde bugün oyunu kullanacaktır. Bugün, söz milletin." diye konuştu.



TÜRKİYE GENELİNDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI



08:00 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına giderken, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başlamıştı. Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Bu illerde yaşayan seçmenler, saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PUSULALARI SAYILACAK

Seçimde büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.



DOĞU İLLERİNDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

07:00 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi başladı.



Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Seçimde, yaklaşık 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.

Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.





Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

OY VERME BİTİM SAATİNDEN ÖNCE SANDIKLAR AÇILAMAYACAK

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.





Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Hamileler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını kullanacak, yaşlıların da sıra bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilecek, ayrıca bu seçmenlere yardım eden seçmenlere de oy kullanmada öncelikle tanınacak. Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak.

SANDIK ALANI TEDBİRLERİ

Sandık alanında alınacak tedbirler, seçmenlerin sandık başı işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak. Sandık kurulu başkanının çağırdığı zabıta kuvvetleri dışında zabıta amir ve memurları ile resmi üniforma giymiş kimseler ve silah taşıyanlar sandık alanına giremeyecekler.

Sandık başında seçmene vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacak.

Okuma-yazma bilmeyen seçmene, yardım istemesi durumunda, sandık kurulu başkanı parti işaretlerinin hangisinin hangi partiye ait olduğunu açıklayacak.





SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI BAŞLADI

Bugün saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.





DÜĞÜNLER SAAT 18.00'DEN SONRA YAPILABİLECEK

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.