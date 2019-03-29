Başkan Erdoğan'dan Yusuf Özoğul'a ilişkin açıklama

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile İstanbul'da 39 ilçenin belediye başkan adayları da programda Başkan Erdoğan'a eşlik etti. Başkan Erdoğan, AK Parti'nin broşürünü dağıtan ve İP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın provokatif saldırısına uğrayan Yusuf'a ilişkin açıklama yaptı.



Başkan Erdoğan, şu sözleri kullandı:

Meral Hanım'ın yanındaki yandaşları bu ama öbür tarafta Yusuf'umuzun duruşu bu. Yusuf'un bugün de bir defin olayı vardı. Arkadaşlar da onu bu akşam buraya davet etti. Bu akşam da çıktı buraya geldi. Şimdi bir şey var. O, mensubu olduğu partinin broşürünü dağıtıyor. Ben tabii Yusuf'u bu sebeple şahsım, partim, milletim adına kutluyorum. Demek ki lise mezunu da olarak bizim böyle gençlerimiz var. Yusuf'un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir. Tam bir ahlak dersi verdi.

"MİLLETİ GÖBEK KAŞIYANLAR, MAKARNACILAR DİYE YAFTALAYANLAR ONLAR"

Meral'in de ders alması lazım. Bak senin yandaşların bunlar ama öbür tarafta işte Yusuf, o da bu. Alırsın, almazsın. Olayı makarnaya niye getiriyorsun. Makarna işi AK Parti'nin işi değil ki, makarna işi CHP'nin işi. Milleti göbek kaşıyanlar, makarnacılar diye yaftalayanlar onlar. Bizim parti olarak, belediyelerimiz olarak, biz her yerde fakir fukaraya her türlü yiyecek içecek dağıtmışızdır, bundan sonra da dağıtırız. Bu bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın gereğidir.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti broşürü dağıtan genci aşağılayan video ile gündeme gelen İyi Partili Mine Koraş hakkında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. İP'li Mine Koraş gözaltına alındı...