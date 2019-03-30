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  • 31.03.2019 02:39
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 02:59

: Bu olsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. , sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda "Bu olsun." ifadelerini kullandı.

Doğru tarafta duranlara selam olsun

Altun, Twitter hesabından, terör örgütü 'nın elebaşı 'ın 31 Mart Mahalli İdareler öncesi yaptığı konuşmayı paylaşarak şunları kaydetti:

"Eğer ki şer odaklarının maşası PKK seçimden 3 gün önce birileri için oy istiyor, 'Önemli olan rejimin durdurulması, geriletilmesidir.' diyorsa işte orada bir beka meselesi, ortada da esaslı bir varoluş mücadelesi var demektir. Bu olsun."

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