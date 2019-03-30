Cumhurbaşkanlığı'ndan "İyi ki varsın Yusuf" videosu! Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı

AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'un Pendik ilçesinde gönüllü olarak broşür dağıtan bir Yusuf Özoğul isimli genç adam, FETÖ'cülerle ağız birliği yapan Meral Akşener'in partisi İP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın çirkin ve provokatif diline maruz kalmıştı.

"İYİKİ VARSIN YUSUF"

Başkan Erdoğan'ın yayın ekibi tarafından Yusuf Özoğul'a destek için "İyi ki varsın Yusuf" mesajını içeren bir video hazırladı. Videonun sonunda dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yusuf Özoğul'u kabulü sırasında kendisine "İyi ki varsın Yusuf" dediği görüntüler de yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Başkan Erdoğan, videoyu Twitter hesabı üzerinden paylaştı.