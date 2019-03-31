Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 31.03.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 01.04.2019 13:49

Adana'da il ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı

2019 Adana son dakika seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Mevcut başkan Hüseyin sözlü 2014 yılı lerinde MHP'nin adayı olmuştu. Son yerel seçim sonuçlarında Hüseyin Sözlü %33.51'lik oy oranı ile Başkanlığı'nı kazanmıştı.

2019 Adana sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Adana seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. oy oranlarında hangi parti önde? Adana'da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 5064, oy kullanan seçmen sayısı 36440968, geçerli oy sayısı 34913716 oldu. MHP %33,5 oy oranına, AK Parti %31.9 oy oranına sahip olmuştu.

ADANA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

31 MART ADANA SEÇİM SONUÇLARI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Cumhur İttifakı MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hüseyin Sözlü

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Zeydan Karalar

BTP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Recep Taşkın

DSP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Çağrı Bağatur

SP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Muhammet Çelebi Keyhıdır

TKP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hüseyin Alpan

VP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hatice Nesrin Kılıçay

Bağımsız Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Cem Akarsu

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAdana'da il ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri