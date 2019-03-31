Adana'da il ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı

31 Mart 2019 Adana yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Adana seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Adana yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Adana'da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 5064, oy kullanan seçmen sayısı 36440968, geçerli oy sayısı 34913716 oldu. MHP %33,5 oy oranına, AK Parti %31.9 oy oranına sahip olmuştu.
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31 MART ADANA SEÇİM SONUÇLARI
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Cumhur İttifakı MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hüseyin Sözlü
CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Zeydan Karalar
BTP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Recep Taşkın
DSP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Çağrı Bağatur
SP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Muhammet Çelebi Keyhıdır
TKP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hüseyin Alpan
VP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hatice Nesrin Kılıçay
Bağımsız Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Cem Akarsu
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