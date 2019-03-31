Adana'da il ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı

31 Mart 2019 Adana yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Adana seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Adana yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Adana'da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 5064, oy kullanan seçmen sayısı 36440968, geçerli oy sayısı 34913716 oldu. MHP %33,5 oy oranına, AK Parti %31.9 oy oranına sahip olmuştu.

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31 MART ADANA SEÇİM SONUÇLARI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Cumhur İttifakı MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hüseyin Sözlü

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Zeydan Karalar

BTP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Recep Taşkın

DSP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Çağrı Bağatur

SP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Muhammet Çelebi Keyhıdır

TKP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hüseyin Alpan

VP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hatice Nesrin Kılıçay

Bağımsız Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Cem Akarsu