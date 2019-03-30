2019 yılı SGK SSK BAĞKUR emekli maaşı intibak yasası ile ilgili en son gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar intibak yasasının çıkmasını istiyor ve emekli intibak maaş zammı ne kadar olacak diye soruyor. Fakat 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için başlatılan yargı süreci beklendiği gibi sonuçlanmadı ancak umutlar sürüyor. Bu bağlamda emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar ortaya çıkacak. İntibak yasası gelirse, 2000 öncesi ve sonrası arasındaki uçurum kapanacak. Peki emekli maaşı intibak yasası çıkacak mı, emekli maaşı intibak zammı ne kadar? İşte tüm detaylar

Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor.