Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.03.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 12:06

Emekli maaşı prim oranı ne kadar 2019 çıktı mı? ()

2019 Bağkur emekli maaşı prim oranı ne kadar 2019 çıktı mı? 2019 yılında emekli vatandaşlarımız intibak yasasının çıkmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Milyonlarca kişinin beklediği intibak uygulamasıyla emekli olacaklara bağlanacak maaş oranının artması bekleniyor. Emekliler, Anayasa Mahkemesi'nin intibak için adres gösterdiği Meclis'ten müjde bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin en önemli gündem maddesinin intibak olduğunu belirtirken, bu konuda düzenleme yapılması konusunda umutlu. Yeni sistem ile emekli maaşı hesaplamasında bulunan 3 ayrı formül yerini, bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sistemine bırakacak

2019 yılı SGK SSK BAĞKUR emekli maaşı intibak yasası ile ilgili en son gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar intibak yasasının çıkmasını istiyor ve emekli intibak maaş zammı ne kadar olacak diye soruyor. Fakat 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için başlatılan yargı süreci beklendiği gibi sonuçlanmadı ancak umutlar sürüyor. Bu bağlamda emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar ortaya çıkacak. İntibak yasası gelirse, 2000 öncesi ve sonrası arasındaki uçurum kapanacak. Peki emekli maaşı intibak yasası çıkacak mı, emekli maaşı intibak zammı ne kadar? İşte tüm detaylar

Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor.

EMEKLİ İNTİBAK YASASI SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriEmekli maaşı intibak prim zam oranı ne kadar 2019 emekli maaşı intibak yasası çıktı mı? (emekli maaşı ne zaman yatar)
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri