Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.03.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 04.04.2019 16:21

Emeklilere Temmuz'da ne kadar yapılacak?

Emekli vatandaşlarımız için müjdeler peşi sıra geliyor. ve Bağkur emeklileri Temmuz larını merakla bekliyor. ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Milyonlarca emekli vatandaşımız Ocak ayında zamlarını aldılar. Şimdi SGK ve Bağkur'lu emekliler gözlerini Temmuz ayı zamlarına çevirdi. Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da ise zam yansıtılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca maaşlar arttığı için her ay verilen ek ödeme tutarları da yükselecek. Kesin zam oranları 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak.. İşte 2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zam oranı ve en düşük emekli maaşı ne kadar?

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriEmeklilere Temmuz'da ne kadar zam yapılacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri