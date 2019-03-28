Milyonlarca emekli vatandaşımız Ocak ayında zamlarını aldılar. Şimdi SGK ve Bağkur'lu emekliler gözlerini Temmuz ayı zamlarına çevirdi. Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da ise zam yansıtılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca maaşlar arttığı için her ay verilen ek ödeme tutarları da yükselecek. Kesin zam oranları 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak.. İşte 2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı Temmuz zam oranı ve en düşük emekli maaşı ne kadar?
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