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  • Son Güncelleme: 03.04.2019 09:47

ne zaman, hangi ayda ödenecek?

ve Bağkur emeklileri ikramiyelrini ve tutarlarını oldukça merak ediyor. Bankalar da 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bazı bankalar emekli müşterilerine hesap işletim ücreti muafiyeti sağlarken, ATM'lerden ücretsiz para çekimi gibi fırsatlar sunan bankalar da var. İşte bazı kampanya örnekleri...

SGK ve Bağkur emeklisi milyonlarca vatandaş ikramiyelerini ve promosyon tutarlarını oldukça merak ediyor. Eskiden emekli vatandaşlarımız, maaşlarını emekli oldukları kurumun anlaşmalı bankalarından alabiliyordu. Ancak artık bütün bankalardan emekli maaşı almak mümkün. Bu arada emeklilere bayram öncesinde aktarılan 1000 liralık ikramiye bu yıl Mayıs, Ağustos aylarında ödenecek. Bu sene Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu sebeple emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenebilir.

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