Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Çekmeköy'de önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan'ın Çekmeköy'deki açıklamalarından satırbaşları:

Çekmeköy'ün hikayesi aslında Türkiye'nin hikayesidir. Sancaktepe'ye şehir hastanesi yapıyoruz, yatak sayısı 3 bin 600, Anadolu Yakasına hitap edecek. El ele vereceğiz Çekmeköy'ü daha ileriye taşıyacağız.

ONLAR ÖNCE BELEDİYEYİ NASIL YÖNETECEK ONU DÜŞÜNSÜN

Büyümek önemlidir ama asıl önemlisi nasıl büyüdüğünüzdür, CHP ekonomiyi konuşuyor, belediyeler kalkıp da ekonomiyi mi düzeltecek? Onlar önce belediyeyi nasıl yönetecek onu düşünsün, birçoğu maaş ödeyemiyor.Vatandaşımı aldatmaya kalkıyorlar, bundan sonra rapor yayınlamayacaklarmış, akılları şimdi yerine geldi, bunun bedelini ödeyecekler.

BU YATIRIMLARIN MI İNTİKAMINI ALACAKSINIZ?

Bize nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz, onların doları varsa bizim de Allahımız var. Bir beyni sulanmış çıkmış pazar günü için intikam günü diyor, akıl git gel yapıyor. Kendine gel terbiyesiz, bu yatırımların intikamını mı alacaksınız?