Başkan Erdoğan'dan Pendik'te önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Kandil'deki terörist başlarının takdir ettiğin isimleri aday gösterenler gibi seçimden sonra birilerine borçlu kalmayacaklarını, Binali Yıldırım'ın sadece İstanbul'a sadece milletine borçlu olduğunu söyledi.



İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar:

16 SAATTE DARBEYİ GERİ ÇEVİRDİK

Pendik siyasi hayatımda hep yanımda yer aldı. Pendik'te girdiğimiz bütün seçimlerden birinci çıktık. CHP, çöp, çukur, çamur, çarpık kentleşme demek; bunların hepsini tersine çeviren hep biz olduk. Bizi Cumhur İttifakı'nda bir araya getiren 15 Temmuz darbe girişimidir. 15 Temmuz gecesi Bay Kemal, FETÖ'cülerin, tankların arasından Bakırköy'e gitti. Biz havaalanına indiğimizde milletimizle bir olduk, 16 saatte darbeyi geri çevirdik.

MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR

Karanlık listeler var ama artık mızrak çuvala sığmıyor, gizli saklı taraf kalmadı. Başkan adaylarını tehdit etmeye kadar götürdüler. Siz CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız ama belediyeyi Kandil yönetecek. Çıkmış ne diyor? Trabzonluyum. Ya sen 'Trabzonluyum' diyerek benim Trabzonlu hemşehrilerimi mi aldatacaksın? Yani eğer işe oradan bakıyorsan şu anda benim Hazine ve Maliye Bakanım Trabzonlu. İçişleri Bakanım aynen Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu. Aynı şekilde Grup Başkanvekilim Muş, o da Trabzonlu.

ADAM OLUP OLMADIĞIN ÖNEMLİ

Yani burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil, adam olup olmadığın önemli. İstanbul'a sıradan biri olmaz. "Binali Bey gel, seni İstanbul'a belediye başkanı yapacağız" dedik. Burada kalite, vasıf, dünyayı tanımak önemli. Rastgele kişilerle bu iş yürütülmez. Binali kardeşim dünyayı tanıyor, Bay Ekrem sen neresini tanıyorsun? Bu iş öyle kolay değil. İnşallah pazar günü sandıklara hakim olacağız, gitmeyen olursa tutup sandıklara getireceğiz. Binali Bey'in tek borcu İstanbul'adır. Hiç kimse Binali Bey'e Kandil'dekiler gibi gelip de diyet ödetmeye kalkamaz. Pendik'te sizlere hizmet siyaseti taahhüt ediyoruz.

ONLARIN BURADA EN UFAK BİR ESERİ YOK

Onların burada en ufak bir eseri yok. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Sabiha Gökçen çalışmıyordu, biz geldik çalıştırdık. Yetmedi, şimdi yeni bir pist daha yapıyoruz. 26 kilometrelik metro hattını ilçemize kazandırıyoruz. Millet bahçeleriyle, millet kıraathaneleriyle buraları daha da zenginleştireceğiz. Bir yarınımız var, koşalım, çalışalım.