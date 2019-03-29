15 Temmuz darbe girişimi gecesi "sulh" çağrısında bulunan, vatandaşlara "tahrik" ve "taşkınlık" yapmama çağrısında bulunan CHP-İYİ Parti ve HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun; Gezi kalkışmasında halkı sokağa çağırdığı ve Beylikdüzü'nde sokakları trafiğe kapattığı ortaya çıktı.





İMAMOĞLU: "SULH İÇİNDE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKARAK BU SÜRECİ MİLLETÇE TAHRİK VE TAŞKINLIK OLMAKSIZIN AŞMALIYIZ"Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Tek yol demokrasi sulh içinde demokrasiye sahip çıkarak bu süreci milletçe tahrik ve taşkınlık olmaksızın aşmalıyız" ifadelerini kullandı.





İMAMOĞLU, GEZİ KALKIŞMASINDA VATANDAŞLARI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Ekrem İmamoğlu; FETÖ'cü emniyet amirlerinin çadır yakarak, polislerin ise orantısız güç kullanarak körüklemesiyle 22 gün boyunca süren, 8'si sivil, 2'si polis 10 kişinin öldüğü Gezi kalkışmasında ise vatandaşları sokağa çağırdığı ve kendisinin de kalkışmaya katıldığı öğrenildi.





"BİNLERCE İNSAN E-5 KARAYOLUNU TRAFİĞE KAPATTI, BEYLİKDÜZÜ AYAKTA"

Ekrem İmamoğlu; 27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışması sırasında, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; "Binlerce insan E-5 karayolunu trafiğe kapattı, Beylikdüzü ayakta. Her yer Taksim, her yer direniş. Beşiktaş'a geldik, Taksim'e yürüyoruz. Beylikdüzü gençleriyle, yaşlısıyla hep birlikte ayakta" ifadelerini kullanmış.





İMAMOĞLU'NUN GEZİ KALKIŞMASINDA YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR!

Ekrem İmamoğlu'nun, Gezi kalkışmasının zirvede olduğu dönemde yaptığı paylaşımlar şöyle:

1 Haziran 2013- "Faşizme karşı Beylikdüzü omuz omuza"

1 Haziran 2013- "Onbinler Beylikdüzü'nde ayakta, yaşasın tam bağımsız Türkiye"





1 Haziran 2013- "Binlerce insan E-5 karayolunu trafiğe kapattı, Beylikdüzü ayakta"

1 Haziran 2013- "Yola çıktık, diren Taksim! Hep birlikte oradayız"





1 Haziran 2013- "Halk uyanışta… Bu direnişi görmeyenin ömrü kısalır. En kısa zamanda hepsini yollayacağız"

1 Haziran 2013- "Taksim için yoldayız, Türkiye ayakta. Beylikdüzü de direniyor"

1 Haziran 2013- "Müthiş bir kalabalık var, birazdan Beşiktaş'tan Taksim'e ilerleyeceğiz. Faşizme karşı hep birlikte omuz omuza"

1 Haziran 2013- "Her yer Taksim, her yer direniş. Beşiktaş'a geldik, Taksim'e yürüyoruz"

1 Haziran 2013- "An itibarıyla Beşiktaş… Halk sokakta, inanılmaz bir kalabalık var. Türkiye ayağa kalktı! Birazdan Taksim'deyiz"





1 Haziran 2013- "Beylikdüzü halkı neredeyiz? Taksim'den sizlere katılmak istiyoruz"

2 Haziran 2013- "Beylikdüzü ayakta!"

2 Haziran 2013- "İşte coşkulu Beylikdüzü halkı"

2 Haziran 2013- "Beylikdüzü gençleriyle, yaşlısıyla hep birlikte ayakta"

2 Haziran 2013- "Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Beylikdüzü'nde kalabalık her geçen dakika artıyor"





2 Haziran 2013- "Beylikdüzü'nde inanılmaz bir coşku var"

2 Haziran 2013- "Bu millet büyük millet, çok sabırlı millet, sabrı taştı, faşizme cevabı tek yürek sokaklarda atıyor"

11 Haziran 2013- "Taksim'e giremiyoruz. Diren Gezi Seninleyiz."

GEZİ KALKIŞMASINI FETÖ'NÜN POLİS, HÂKİM VE SAVCILARI ŞİDDETİ KÖRÜKLEDİ

27 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Parkı'nda ağaçların taşınması bahane edilerek başlayan eylemlerde Beşiktaş'ta dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı Başbakanlık Çalışma Ofisi basılmak istendi, Dolmabahçe Camisi üç gün boyunca işgal edildi. Dolmabahçe'ye inen bulvarda, patlayıcılarla desteklenen barikat kuruldu. Sokaklar ve caddelerde yollar kapatıldı. 8'i sivil, 2'si polis 10 kişi öldü.





589 ARAÇ YAKILDI

Özel ve kamuya ait 589 araç yakıldı, aralarında işyeri, parti ve kamu binalarının da yer aldığı 409 bina tahrip edildi. 30 Mayıs 2013'te Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne çıkan bütün yollar terör gruplarınca kesildi ve ofis yağmalanmak istendi. Çapulcular, Dolmabahçe'ye geldi ancak FETÖ'cü polis amirleri yeterli tedbir almadı. Eylemciler, ofise 50 metre kala denizden botlarla getirilen 200 Çevik Kuvvet polisince engellendi. FETÖ'nün hâkimiyetindeki İstanbul Emniyeti, delil niteliğindeki kamera ve fotoğrafları savcılığa teslim etmedi, MOBESE kayıtlarını yok etti.





FETÖ'nün polis, hâkim ve savcıları şiddeti körükledi. Terör örgütleri sokağa indi, DHKP-C sokaklarda barikat kurdu. Terörist başı Fetullah Gülen, kalkışmaya katılanlara 'çapulcu' denilmesine karşı çıktı ve bunları 'kahraman' ilan etti. Gezi Parkı'nda 22 gün devam eden işgal eylemi polisin müdahalesiyle 15 Haziran 2013'te son buldu.