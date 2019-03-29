Başkan Erdoğan: Türkiye'yi büyütmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

24 Haziran seçimlerinde şahsıma ve Cumhur İttifakına verdiğiniz destek için Tuzla'ya teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki muhabbeti daim eylesin. Siz bize güvendiniz biz de sizin güveninize layık olmay için çalışacağız. Tayyip kardeşinizi iyi tanıyorsunuz. 25 yıldır biz hep sizlerle beraber olduk, hizmetlerinizle hep yanınızda olduk. Biz uzaydan gelmedik, gökten zembille de inmedik, içinizden biri olarak çıktık, durmadık, yürüdük.





CUMHUR GÜÇLÜ OLURSA CUMHURBAŞKANI DA GÜÇLÜ OLUR

Türkiye'yi büyütmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. 25 senedir yaptığımız gibi İstanbul'u da büyütmeye beraber devam edeceğiz.

Unutmayın, cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın, Cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur. Türkiye'nin, Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak büyük bir hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacak, ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak 82 milyonun her bir ferdinin huzuru için gayret göstereceğiz.





EL ELE VERMEMİZ LAZIM

Bugün Ankara'da İskitler'de maalesef bir metruk sayılabilecek binada çıkan yangında, 5 kardeşimiz yanarak öldü. Allah rahmet eylesin. 11 kardeşimiz ağır yaralı denilebilecek şekilde. Onlar da tedavide. Kardeşlerim işte maalesef metruk denilebilecek noktada çünkü orada bir değişim dönüşüm yapılıyor. Gelip orası boş bina diye oraya yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Onun için bizim verdiğimiz mesajları lütfen ne olur dikkate alın.

17 YILDA 255 KATRİLYON YATIRIM

Siyaset cesaret, fedakarlık, dürüstlük gerektirir. Vatanının milletinin menfaatini çıkarının önüne koymayı gerektirir. Çalışmayı, koşmayı, ter dökmeyi gerektirir. Biz bunun peşindeyiz. Biz hep eserlerimizle konuştuk, yarın da eserlerimizle konuşacağız. Bu ülkede tek bir dikili ağaçları dahi olmayan Türkiye'ye projelerimiz ve yatırımlarımızla damgamızı vuruyoruz. 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz. Son 17 yılda İstanbul'a 255 katrilyon yatırım yaptık.





Seçim sürecinde 57 il, 30 ilçeye gittim. Onlar bol bol kulis yaptılar. Hangi PKK'lıyı hangi HDP'liyi nereye alacağız onun gayreti içindeydiler. Bizim kalkıp da o tür kişileri aramıza almamız meclise taşımamız mümkün değil.

3 YENİ OTOGARDAN BİRİ DE TUZLA'DA OLACAK

Tuzla'ya ülkemizin ilaç ve aşıda dışa bağımlılığını azaltacak bir biyoteknoloji vadisi kuruyoruz. Sağlık, çevre, gıda, tarım, hayvancılık, tekstil, ve metalurji gibi birçok alanı kapsayan 500 girişimcinin üretim yapacağı vadi yeni nesil bir üretim üssü olacak.

Anadolu Yakası gıda merkezini Tuzla sınırları içinde hayata geçiriyoruz. İstanbul'a yapacağımız 3 yeni otogardan biri de Tuzla'da olacak.





Miting alanındaki pankartı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O zaman baya gençmişim" diyerek, herkesi pazar gün oy kullanmaya çağırdı.