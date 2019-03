Başkan Erdoğan'dan Maltepe'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Maltepe mitinginde konuştu.

İşte Erdoğan'ın Maltepe mitinginden satır başları:

YEDİ DÜVEL SALDIRDI EKONOMİMİZİ ÇÖKERTEMEDİ

Maltepe Fatih Sultan Mehmet'in son nefesini verdiği yer öyle sıradan bir yer değil. Maltepe İstanbul'un kadim ve seçkin semtlerinden bir tanesidir.

Şimdi çıkıyor Bay Kemal ekonomiden bahsediyor. Ya tamam da belediye başkanı ekonomiyi mi yönetecek önce o kendi kasasını yönetsin kasasını Türkiye ekonomisini yönetmek bizim işimiz. Bunların hepsinin defterleri biz de ağalanacak halleri var. Biz bu işin başında oldukça bunlara prim vermeyiz. Yedi düvel saldırdı ekonomimizi çökertemedi. Bundan sonra da çökertemezler.

BU SÜREÇTE ÖYLE KİRLİ PAZARLIKLAR YAPILDI Kİ…

Kur faiz, enflasyonla çökertemezler bu seçimin anlamını en iyi bilen bu kardeşinizdir. Maltepe'de siz hizmetkar olmaya hazırız. Büyükşehir Belediye başkan adayı sıradan değil, Maltepe adayımız da kendini bu ilçeye adamış görevi bize vereceğinize inanıyorum.

Bu süreçte öyle ittifaklar kuruldu ki öyle kirli pazarlıklar yapıldı ki… Pazar günü sandıktan çıkacak sonuç çok farklı bir anlam taşıyacak. Biz 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısında milletimizin kurmuş olduğu ittifakı cumhur ittifakı olarak sürdürüyoruz.

FETÖ'CÜLER BAY KEMAL'İ BAKIRKÖY'E KAÇIRDI

15 Temmuz gecesi Bay Kemal 23:15'te Havalimanı'na geldi FETÖ'cüler tankların arasından Bay Kemal'i Bakırköy'e kaçırdı kahvesini yudumladı Biz 16 saat Havalimanında mücadele ettik. Darbeciler derdest ettik. Bayan Meral de Mehmetçikler içerde diyor yandık o zaman senin o Mehmetçik dediklerin bomba yağdırdı. Sen istikametini kaybettin hani sen milliydin? Gerçek Mehmetçiklere biz laf söyletmeyiz. Bay Kemal ile dolaşa dolaşa Bayan Meral de istikametini kaybetti. Pazar günü beka meselesi diyoruz ya bunların hesabını soracağız.

Biz talimatı ne Kandil'den ne Pensilvanya'dan alıyoruz. Biz talimatı milletimizden alıyoruz. Cudi'ye Gabar'a Tendürek'e Kandil'e girdik. İnlerinde bunları vurduk vurmaya da devam edeceğiz. Artık İHA'larımızı SİHA'larımızı kendimiz üretiyoruz. İşte televizyonda da izlediniz. Geçen gün kafa adamlarını vurduk vurmaya da devam edeceğiz. Lider kadrolarını vurduk Bay Kemal çok rahatsız olmuştur yanındaki de çok rahatsız olmuştur, ama onların inadına vurmaya devem edeceğiz işte onun için pazar günü bir beka meselesidir.

SANDIKTA OSMANLI TOKADINI ATACAĞIZ

Öyle bir gayret edelim ki bunların bütün hesaplarını bozalım. AK Parti tabanına sesleniyorum burada taviz vermememiz lazım. MHP'li kardeşlerime de sesleniyorum! Dargınlık, küskünlük yapıp oy kaybı olmasın. Sandıkta Osmanlı tokadını atacağız. Gayet şeffaf onurlu bir ittifakla sizin karşınızdayız gizlimiz saklımız yok. İnşallah bizim bu ittifakımız pazara kadar değil mezara kadar sürecek dedik.

Şimdi karşımızda kim var görünüşte CHP var bir de ittifak ortağı bir parti var ama bir de sürekli gizlemeye çalıştıkları bir ortakları daha var. Kandil'in emrinden çıkmayan bu parti CHP'ye olan desteğini her seviyede ve defalarca ilan etti.

SÖYLEMEZSENİZ DE ZATEN BİZ BUNLARI ÇIKARIP İLAN EDECEĞİZ

Şimdi be Maltepe'de tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Allah rızası için samimiyetle soruyorum Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Böyle bir bölge yok. Bunların derdi ülkemizi bölmek be hey gafiller vatan topraklarımızı bölemeyeceksiniz. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde var, al sevicilerini defol oraya git. Bu can bu bedende olduğu sürece biz buna müsaade etmeyiz. Bu günler iyi günleriniz bunun hesabını ağır vereceksiniz.



Biz kefenlerimizi giyerek yola çıktık, bunlar gibi değil, bizim önümüzde şehadet diye bir makam var. Bugün tehdit ediyorlar yarın Mardin'de Diyarbakır'da olduğu gibi seçilen belediye başkanını sorguya çekip tokat atarlar.

Buradan CHP yönetimine soruyorum... Madem bu partiyle birlikte olmaktan utanıyorsunuz niye ittifak içindesiniz? Madem ittifak kurdunuz hangi pazarlıklar karşılığında yapıldığını neden açıklamıyorsunuz? Adaylarınızın bir kısmının listesi bu parti üzerinden Kandil'den mi gönderildi. Söylemezseniz de zaten biz bunları çıkarıp ilan edeceğiz.