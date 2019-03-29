Yılbaşı afişlerinde serhat şehri için Yunanca 'Adrianoupolis' yazdıran, 15 Temmuz hain darbe girişimini sevinçle karşılayarak "içelim" diyerek kadehini darbecilerin şerefine kaldırıp sevinç çığlıkları atan CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.



FETÖ'CÜLERE YARDIM MI ETTİ?

Edirne'de FETÖ'den talimatlar alır vaziyette çalışan CHP'li Recep Gürkan; gerek karıştığı afiş skandalı ile gerekse 15 Temmuz hain darbe girişimini kadeh kaldırarak kutlamasıyla terör örgütü FETÖ'ye bağlılığını gözler önüne sermişti. Recep Gürkan'ın darbe girişimini sevinçle karşıladığı ve darbe gecesi 12 Eylül'ü kastederek "36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var" sözleriyle darbeden haberdar olduğunu itiraf ettiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülere yardımcı olduğu iddiaları daha da güçlendi.



FETÖ'CÜLERİN SIĞINAĞI YUNANİSTAN!

Türkiye'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkeden kaçan örgüt üyelerinin en önemli toplanma adreslerinden biri Yunanistan olmuştu. Yunanistan'a kaçanlar arasında Ekrem Dumanlı gibi örgütün tepe kadrolarında yer alan isimler de bulunuyor. Tespitlere göre, Türkiye'den kaçan binlerce FETÖ üyesi, Selanik'e sığınırken, birçok örgüt ütesi de Selanik'ten konut satın aldı.