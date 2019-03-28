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  • Son Güncelleme: 28.03.2019 22:09

Başörtülüleri hakaret yağmuruna tutan , Başkan Erdoğan'a küfür ederek haddini aştı

Halkın iradesine saygısı kalmayan devlet, millet düşmanları lere günler kala yine boş durmuyor. ’nda çektiği video ile başörtülülere hakaretler yağdıran 'nun skandal bir videosu daha ortaya çıktı. Kendini bilmez hadsiz yeni ortaya çıkan o görüntülerde milletin seçtiği Başkan 'a hiç utanmadan küfür ediyor. 'teki bazı kullanıcılar ise yine tutumlarıyla şaşırtmadı. İşte o skandal görüntü...



Halkın iradesine saygısı kalmayan devlet, millet düşmanları lere günler kala yine boş durmuyor. 'nda çektiği video ile başörtülülere hakaretler yağdıran 'nun bir skandal videosu daha ortaya çıktı. Kendini bilmez hadsiz bu yeni ortaya çıkan o görüntülerde milletin seçtiği Başkan 'a hiç utanmadan küfür ediyor. 'teki bazı kullanıcılar ise yine tutumlarıyla şaşırtmadı. İşte o skandal görüntü...



Uçakla İstanbul'a geldikten sonra Havalimanı'nda kamerasını açıp mütedeyyin insanlara hakaretler yağdırmaya başlayan Bülent Kökoğlu isimli densiz, izleyenleri şoke etti.

BAŞÖRTÜLÜLERDEN SONRA ÜLKEMİZE HAKARET ETTİ!
Kamerasına ve takipçilerine kin kusan Bülent Kökoğlu, videoda 'den geldiğini söylüyor ve arkasından geçen başörtülü kadına da hakaretler yağdırdıktan sonra ülkemize yönelik de çirkin ifadeler kullanıyor.

İsminin Bülent Kökoğlu olduğu öğrenilen kişi, profilinde yer alan bilgilere göre "uzaktan şifa seansı" yapan bir sahtekar!.

EKŞİ YİNE İŞBAŞINDA
'daki terör saldırılarına sevinen, müslümanların katledilmesine alkış tutan bazı sosyal medya kullanıcıları, başörtülülere hakaret yağdırılan söz konusu videoda da aynı utanmaz tutumu sergiledi. Özellikle EkşiSözlük'teki bazı kullanıcılar "haklı serzeniştir, ifade özgürlüğünü kullanmıştır, aynen katılıyorum" yorumlarıyla skandal videoya destek verdi.

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