

Atatürk havalimanında başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli çektiği video ile gündeme gelen Bülent Kökoğlu gözaltına alındı.

Skandal videonun sosyal medyada yayınlanması ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bülent Kökoğlu hakkında soruşturma başlatıldı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Kökoğlu emniyette sorguya alındı. Şüpheli, yarın 'Halkı kim ve düşmanlığa tahrik'suçlaması çerçevesinde adliyeye çıkarılacak.

NEFRET KUSMUŞTU

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çektiği video ile başörtülülere ahlaksız ve terbiyesiz diyen bir Bülent Kökoğlu dindarlara nefret kusmuştu. Heryerde pis başörtülüler, kara Fatmalar, Ninjalar var diyen kişinin sözleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DA KÜFÜR ETMİŞ

İzmir Havalimanı'nda çektiği video ile başörtülülere hakaretler yağdıran Bülent Kökoğlu'nun daha önce çektiği başka bir görüntüde milletin seçtiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hiç utanmadan küfür ettiği ortaya çıkmıştı.

ÜLKEMİZE DE HAKARET ETTİ!

Kamerasına ve takipçilerine kin kusan Bülent Kökoğlu videoda İzmir'den geldiğini söylemiş arkasından geçen başörtülü kadına da hakaretler yağdırdıktan sonra ülkemize yönelik de çirkin ifadeler kullanmıştı.