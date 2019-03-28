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  • Son Güncelleme: 28.03.2019 23:18

Son dakika... Başörtülülere hakaret eden gözaltına alındı

’nda gözaltına alındı. Kökoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince işlem başlatılacağı öğrenildi.


Atatürk havalimanında başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli çektiği video ile gündeme gelen gözaltına alındı.

Skandal videonun sosyal medyada yayınlanması ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bülent Kökoğlu hakkında soruşturma başlatıldı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Kökoğlu emniyette sorguya alındı. Şüpheli, yarın 'Halkı kim ve düşmanlığa tahrik'suçlaması çerçevesinde adliyeye çıkarılacak.

NEFRET KUSMUŞTU
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çektiği video ile başörtülülere ahlaksız ve terbiyesiz diyen bir Bülent Kökoğlu dindarlara nefret kusmuştu. Heryerde pis başörtülüler, kara Fatmalar, Ninjalar var diyen kişinin sözleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DA KÜFÜR ETMİŞ
'nda Bülent Kökoğlu'nun daha önce çektiği başka bir görüntüde milletin seçtiği Başkan 'a hiç utanmadan küfür ettiği ortaya çıkmıştı.

ÜLKEMİZE DE HAKARET ETTİ!
Kamerasına ve takipçilerine kin kusan Bülent Kökoğlu videoda 'den geldiğini söylemiş arkasından geçen başörtülü kadına da hakaretler yağdırdıktan sonra ülkemize yönelik de çirkin ifadeler kullanmıştı.

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