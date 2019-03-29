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  • Son Güncelleme: 29.03.2019 11:49

Bakan Varank açıkladı: 30'u aşkın ülkeden başvuru aldık

Sanayi ve , 'na 30'dan fazla ülkeden başvuru yapıldığını açıkladı.

Sanayi ve , "Lider Araştırmacılar Programı'na bugün itibarıyla gurur duyarak açıklıyorum ki; 30'u aşkın ülkeden başvuru aldık. Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200'den fazla araştırmacı Türkiye'de araştırmalarını sürdürecek. 2007'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü almış bir profesör de programımıza başvurdu" açıklamasında bulundu.

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