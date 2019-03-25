CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Avcılar mitinginde yaptığı tehditvari çekilme çağrısına DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli'den sert cevap geldi.

'ÇEKİLMİYORUM, VURACAK MISIN'

Avcılar Belediye Başkanı ve DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli, Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.

Benli, ''"Son uyarımdır" "Çekil" diyen @ekrem_imamoglu'na cevabımdır: Çekilmiyorum ne yapacaksınız? Vuracak mısınız?'' ifadelerini kullandı.

DSP GENEL BAŞKANI DA SERT ÇIKTI: BÜYÜK AYIP!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, partisinin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli'ye çekilme talebinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir." dedi.