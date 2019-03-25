Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.03.2019 11:45
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 11:50

'dan 'nin Avcılar adayı Benli'ye tehdit: Son uyarımdır, çekil!

Zillet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , Avcılar mitinginde 'nin adayı Benli'yi "Son uyarımdır! Çekil" sözleriyle tehdit etti. Benli, "Çekilmiyorum ne yapacaksınız?  Vuracak mısınız?'' diyerek İmamoğlu'na rest çekti. DSP Genel Başkanı 'dan da sert tepki geldi: Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir.

Beton Ekrem'den DSP'nin adayına tehdit

'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'nun Avcılar mitinginde yaptığı tehditvari çekilme çağrısına 'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Benli'den sert cevap geldi.

'ÇEKİLMİYORUM, VURACAK MISIN'
Avcılar Belediye Başkanı ve DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan , Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.

Benli, ''"Son uyarımdır" "Çekil" diyen @ekrem_imamoglu'na cevabımdır: Çekilmiyorum ne yapacaksınız? Vuracak mısınız?'' ifadelerini kullandı.

DSP GENEL BAŞKANI DA SERT ÇIKTI: BÜYÜK AYIP!
DSP Genel Başkanı , CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, partisinin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli'ye çekilme talebinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriEkrem İmamoğlu'dan DSP'nin Avcılar adayı Handan Toprak Benli'ye tehdit: Son uyarımdır, çekil!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri