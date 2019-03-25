Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) 24 Haziran seçimlerinde verdiği destekle meclise sokan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ittifakını 31 Mart yerel seçimlerinde de sürdürüyor.

CHP DEMİRTAŞ'IN SESİYLE OY İSTİYOR

CHP'nin HDP ile ittifakı inkar etmesine rağmen her fırsatta HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan yaptıkları açıklamalarla kirli ittifakı ortaya çıkarıyor.

İttifakı reddetmesine rağmen CHP Batman'da, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendi yazıp seslendirdiği "Giden Kuşlar" şarkısıyla Batman'da seçim çalışmasını sürdürüyor.

KİRLİ İTTİFAK BİR KEZ DAHA KANITLANDI

CHP'nin Batman'da açtığı lokalin yanı sıra minibüs ile yürüttüğü seçim çalışmaları kapsamında kent merkezinde ana arterler ve kenar mahallelerde Demirtaş'ın seslendirdiği "Giden Kuşlar" şarkısı ile belediye başkan adayı Enver Erdem'in seçim çalışmasını yürütüyor.

Batman'da neredeyse genel ve mahalli seçimlerde sıfır çeken CHP'nin Demirtaş'ın şarkısıyla seçim propagandası yapması, vatandaşlar tarafından HDP'ye destek olarak yorumlandı.





DEMİRTAŞ'IN DOĞUM GÜNÜNDE KLİP YAPILMIŞTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için doğum günü olan 10 Nisan'da hazırlanan klip sosyal medyada yayınlandı. Demirtaş, söz ve müziğini kendisinin yaptığı 'Giden Kuşlar' isimli şarkıyı sanatçı Diyar ile birlikte söylüyor. Klipte, Demirtaş'ı canlandıran bir kişinin cezaevinde bağlama çalarken görüntüleri de yer aldı.

DEMİRTAŞ KİRLİ İTTİFAKI İTİRAF ETMİŞTİ

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partinin tabanına 'oy kullanma' çağrısında bulundu. Demirtaş, "CHP ve İYİ Parti'ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz." dedi.

Demirtaş, "Seçimler yaklaştı. Cumhur İttifakı, partiniz HDP'yi seçim kampanyasının merkezine koymuş durumda. HDP bölgede kayyumları göndermek, batıda AK Parti-MHP'ye kaybettirme stratejisi izlediğini ilan etti. Siz seçim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentiniz ve öngörüleriniz ne?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

Bizim CHP veya İYİ Parti ile ne ittifakımız ne de iş birliğimiz vardır. Ama sizi tarihin çöp sepetine göndermek için batıda CHP ve İYİ Parti'ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz ve iktidarınızı sallayacağız." dedi.