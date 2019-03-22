Seçim öncesi vatandaşı kandırmak için bin bir takla atan CHP'li adaylar koltuğa oturur oturmaz ilk önce kimi işten çıkartıp yerine hangi yakınlarını veya taraftarlarını işe alacaklarını kararlaştırdığı öğrenildi. AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde yüzlerce personel önce fişlendi, sonra da ya işten atıldı yada görev yerleri değiştirilerek sürgün edildi.

1032 KİŞİ İŞTEN ATILDI

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun beş yıl yönettiği Beylikdüzü başta olmak üzere Sarıyer, Maltepe ile Kartal'da toplam 1032 kişinin, CHP'li başkanlar göreve başlar başlamaz işlerine son verildi. 2009 ile 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin eline geçen Sarıyer belediyesinde 290 kişi, Maltepe Belediyesinde 300 kişi, Beylikdüzü Belediyesinde 242 kişi, Kartal belediyesinde ise 100 kişi işten çıkartıldı.

İŞÇİLERİ FİŞLEDİLER

Star'ın ulaştığı Sarıyer Belediyesi Personel Müdürlüğünü fişleme belgeleri ise CHP'li belediyelerdeki skandalı tüm çıplaklığı ile gözler önüne seriyor. CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yönetimini devralmasından sonra personel listesi üzerinde ince bir fişleme çalışması yaptığı öğrenildi.

AK PARTİLİ İSE SÜRÜLSÜN

Star'ın haberine göre, İsim isim belirlenen personel listelerinde kimin hangi görevde olduğu hangi partiye yakın olduğu ve hakkında yapılacak yaptırımlara karar verildiği görülüyor. Belirlenen isimlerin karşısına 'AK Partili', 'CHP'li' veya 'zararsız' notu düşülen personeller için 'tehlikeli', 'kalsın' veya 'sürülsün' ibareleriyle personel hakkında yapılacak yaptırımlar belirtilmiş. Sadece AK Partili olduğu gerekçesiyle karşısına 'çok tehlikeli' ibaresi konularak belirtilen isimlerin ne tür bir tehlike unsuru barındırdığı veya niçin tehlikeli olduğu ise belirtilmemiş. Fişlemelerin bir kısmını gösteren belgelerdeki isimlere ne olduğu ise bilinmiyor.

YİNE AYNI TAKTİĞİ KULLANIYOR

Seçim öncesi belediye personellerine tek tek mesaj gönderen eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelince ilk önce mesaj gönderdikleri kişileri işten attı.İmamoğlu önümüzdeki seçim içinde yine aynı mesajları paylaşmaya başladı.

242 KİŞİYİ EKMEĞİNDEN ETTİ

2014'te yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu ise 242 kişinin işine son verdi. İmamoğlu'nun işten çıkarttığı personellere ise seçilmeden önce direk mesaj attığı ve mesajda, "Değerli mesai arkadaşım, 30 martta seçilirsem seninle birlikte çalışmaya devam edeceğim. Hem işini koruyacaksın hem de emeğin ve emekçinin değerini bilen bir belediye başkanıyla çalışacaksın" ifadeleri kullanmıştı.

ÇIKARILAN 56 KİŞİ DAVA AÇTI

Seçilmeden önce birlikte çalışmaya devam edeceğiz diyerek personelin oyunu alan İmamoğlu seçilir seçilmez kendisine oy veren personelleri ekmeğinden ederek mağdur etti. İşten çıkartılan 56'sı da yapılan zulme itiraz ederek işe iade davası açtı. Açtıkları davaları kazanan personellerin tamamı mahkeme kararı ile işe iade edildi. Daha sonra haksız yere işlerinden edilen personeller ikinci bir adım atarak İmamoğlu'nun yönettiği belediyeyi tazminata mahkum etti.

BANKAMATİK MEMURLARI

2009 yerel seçimlerinde CHP'nin yönetimine geçen bir diğer ilçe ise Kartal oldu. Kartal'da koltuğa oturan CHP'li Başkan Altınok Öz'ün ilk icraatı 100 ailenin ekmeğiyle oynamak oldu. CHP'li yönetim o dönem 700 olan belediye personelinden 100'ünün işine son verdi. Daha sonraki süreçte ise personel sayısı 2 bin 600'e çıkarıldı. Skandal bununla da bitmiyor. 2600 personelin 200'ünün ise belediyeye gelmediği hiç görevleri olmadığı ancak her ay düzenli maaş bağlanan bankamatik memuru oldukları iddia ediliyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da 300 kişiyi işten çıkardı.

FİŞLENENLER VE AYNI MESAJ

2009 ile 2014 yerel seçimlerinden sonra CHP'nin eline geçen belediyelerde bin 32 kişi işten çıkarıldı. İşte Sarıyer Belediyesi Personel Müdürlüğü'nün fişleme belgeleri.

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ne başkan seçilmeden önce, işten çıkarttığı personellere birlikte çalışacaklarına dair mesaj attığı ve seçildikten sonra ise işten çıkarttığı ortaya çıktı.