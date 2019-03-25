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  • Son Güncelleme: 25.03.2019 10:55

'da skandal paylaşıma imza atan mu 'a "sulh" getirecek?

Sabah gazetesi yazarı bugünkü yazısında Zillet İttifakı'nın adayı 'nun gecesi attığı skandal tweetleri hatırlattı. Babaoğlu, "'Sulh içinde demokrasiye sahip çıkmak'tan söz eden, 'tahrik ve taşkınlık olmasın' diyen (yani halkı evine sokmaya çalışan) biri İstanbul'a başkan yapılır mı?" diye yazdı.

Sabah gazetesi yazarı bugünkü "Sırf bu yüzden bile seçilmemeliler!" başlıklı köşe yazısında 'nun gecesi attığı tweetleri ve kullandığı kelimelerin darbecilerin sözlüğündeki yerini hatırlattı.

İşte Babaoğlu'nun yazısının o kısmı:

Şimdi vatanını, milletini sevenlere soruyorum...

15 Temmuz gecesinin 16 Temmuz'a bağlandığı o kritik saatlerde...

Darbeci alçakların "Yurtta sulh" lafının arkasında cephelenip millete ateş açtığı saatlerde yani...

Saatler 01.08'i gösterirken tweet atıp "sulh içinde demokrasiye sahip çıkmak"tan söz eden, "tahrik ve taşkınlık olmasın" diyen (yani halkı evine sokmaya çalışan) biri 'a başkan yapılır mı?

Ekrem İmamoğlu'nun tweet'inden söz ediyorum.

Ben zamanında fark etmemişim, gösterince başımdan aşağı kaynar sular döküldü.

Sırf bu yüzden işte!..

İmamoğlu ve benzerleri seçilmesin diye sandığa gidilir, Cumhur İttifakı'na oy atılır.

Bilmem anlatabiliyor muyum?


İMAMOĞLU'NDAN ŞEHİT HALİSDEMİR'E BÜYÜK SAYGISIZLIK!
İmamoğlu, 15 Temmuz işgal girişiminin önlenmesinde büyük payı olan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in isminin Beylikdüzü'ndeki Anadolu Caddesi'ne verilmesi teklifine 'isim enflasyonu olur' dedi, teklifi komisyona dahi göndermedi.

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ihsan ihsan

böyle hainlerden olmasa chp li olurmu kemal bunları özellikle seçiyor

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cevapla 25.03.2019 10:45
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