Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu bugünkü "Sırf bu yüzden bile seçilmemeliler!" başlıklı köşe yazısında Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz gecesi attığı tweetleri ve kullandığı kelimelerin darbecilerin sözlüğündeki yerini hatırlattı.

İşte Babaoğlu'nun yazısının o kısmı:

Şimdi vatanını, milletini sevenlere soruyorum...

15 Temmuz gecesinin 16 Temmuz'a bağlandığı o kritik saatlerde...

Darbeci alçakların "Yurtta sulh" lafının arkasında cephelenip millete ateş açtığı saatlerde yani...

Saatler 01.08'i gösterirken tweet atıp "sulh içinde demokrasiye sahip çıkmak"tan söz eden, "tahrik ve taşkınlık olmasın" diyen (yani halkı evine sokmaya çalışan) biri İstanbul'a başkan yapılır mı?

Ekrem İmamoğlu'nun tweet'inden söz ediyorum.

Ben zamanında fark etmemişim, Markar Esayan gösterince başımdan aşağı kaynar sular döküldü.

Sırf bu yüzden işte!..

İmamoğlu ve benzerleri seçilmesin diye sandığa gidilir, Cumhur İttifakı'na oy atılır.

Bilmem anlatabiliyor muyum?



İMAMOĞLU'NDAN ŞEHİT HALİSDEMİR'E BÜYÜK SAYGISIZLIK!

İmamoğlu, 15 Temmuz işgal girişiminin önlenmesinde büyük payı olan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in isminin Beylikdüzü'ndeki Anadolu Caddesi'ne verilmesi teklifine 'isim enflasyonu olur' dedi, teklifi komisyona dahi göndermedi.