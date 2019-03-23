

İYİ Parti ile ittifak yapan CHP, PKK'nın uzantısı HDP ile de gizli ittifakta birleşti. Kirli ortaklık, iyice netleşti. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, "CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir" diyerek gizli ittifakı itiraf etti. Temelli, HDP ile CHP arasında yapılan Kandil ittifakını ikinci kez gözler önüne serdi. Temelli, bir radyo yayınında, yerelde demokratik güçlerin ortaklık yaptığını belirterek, CHP listelerinde HDP'lilerin, HDP listelerinde ise CHP'lilerin olduğunu söyledi. Sezai Temelli, "Bu yereldeki demokrasi güçlerinin yapmış olduğu ortak çalışmadır" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I SEÇİLİRLERSE BİZİM SAYEMİZDE DİYE TEHDİT ETMİŞTİ

Temelli daha önce de Millet İttifakı'nın İstanbul ve Ankara adaylarını şu sözlerle tehdit etmişti:

Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da bilecek ki HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak siyaset yapamazlar. O da işte bizim gücümüzdür.