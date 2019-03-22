CHP - HDP ittifakına tepkiler çığ gibi büyüyor! Şehitlerin kemiklerini sızlatanlar derslerini alacak

Sabah Gazetesi'nin dün "CHP, listelerinde PKK'lı kaynıyor" manşetiyle ortaya çıkardığı, CHP-HDP işbirliğine tepkiler çığ gibi büyüyor.
Siirt'in Baykan ilçesindeki Yarımca Karakolu'nda askerliğini yaparken, 26 Ağustos 1993'te PPK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Mehmet Şener'in babası Abdullah Şener, CHP ile HDP ittifakına sert çıktı. Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan Şener şunları söyledi:
-Türk milletine, Türk askerine kurşun sıkanlarla işbirliği ve ittifak yapılmaz. Mezarlarında şehitlerin kemikleri sızlıyor. CHP'nin terör yanlılarını listesine alması kabul edilemez. HDP ile kol kola omuz omuza yürüyenler, onlarla işbirliği yapanlar, bu halkın yüzüne nasıl bakacak. Zaten 31Mart'ta milletten gerekli cevabı alacaklar.
-Terörün ve arkasındaki alçak efendilerinin asıl maksadı Türkiye'yi bölmektir. Oğlum nasıl şehit düştüyse bende şehit olmaya hazırım. Dağdan temizlenen hainlerin temsilcileri şimdi şehirlerde, zillet ittifakında. Bunlara izin verilirse Türkiye felakete sürüklenecek.
-Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman şehit ailelerinin yanında. Biz de vatanına, şehidine sahip çıkan Başkanımızın yanındayız. CHP'de bunu böyle bilsin. Vatan bizim için 5 harften oluşmuyor. Onun içi şehit kanları ile dolu.
BEKA SORUNU YOKTU DA NEDEN 15 TEMMUZ OLDU
-15 Temmuz Gazisi Türkan Güder (Şehit Ümit Güder'in eşi gazi Mertcan'ın annesi): Ben FETÖ'nün darbe ihanetinde eşimi kaybettim. Oğlum ve ben ağır yaralar sonucu gazi olduk. Bugün birileri kalmış 'beka sorunu yok' diyor. Sorun yoktu da 15 Temmuz neden oldu? Bugünkü yapılanlara ve kurulan iş birlikleri beka sorununu gösteriyor. CHP, PKK'nın partisi ile ittifaklarının olmadığını söylüyor ama HDP "Bizim sayemizde kazanacaksınız" diyor. Bu ittifak canımı çok acıtıyor. Topraktaki eşim vatan için can verdi. Vatan ve milletimizin yanındayız, kutsalımız vatana göz dikenlerin de son nefese kadar karşısındayız.
"BEYTULLAHLAR BİTMEZ"
-15 Temmuz'da ağabeyi BEytullah Yeşilay şehit kendisi gazi olan ve oğluna ağabeyinin adını veren Şakir Yeşilay: Ağabeysiz yaşanıyor ama vatansız asla yaşanmazdı. Bu ülkede Beytullahlar bitmez, bir ölür bin diriliriz. Bu ülkede, vatanı için ölmeye her zaman hazır binlerce Beytullah var. Başkomutanımızın emrindeyiz. 15 Temmuz, sadece milletin oyu ile seçilmiş Hükümet'e değil, bizzat milletin kendisine karşı yapıldı. Biz mukaddesatımız için her türlü bedeli ödemeye dünden razıyız. Bu aziz millet cesareti, imanı ve vatan sevgisiyle her zaman hainlerin önüne geçecek. Tarih bu milletin şanlı zaferleriyle doludur. Ne yazık ki tarih, bu millete karşı sahnelenmiş nice ihanetlerin de tanığıdır."
AKIL TUTULMASI YAŞIYORLAR
-15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği Başkanı Gazi Musa İlhan: Beka sorunu yok diyenler bir akıl tutulması yaşıyor. 7 Şubat'ta başlayan ve bizleri 15 Temmuz'a, sonrasında da ekonomik saldırılara götüren süreç bir beka sorununun varlığına işaret etmekte. Hırsız kümese girmiş yakalanınca "Avukatımı istiyorum" deyip inkara sarılmış. Bu HDP ile ittifak konusu da böyle. Milletimizin aklıyla dalga geçiyorlar. Şu anda listelere bakıyoruz, alenen tanıdığım HDP'liler listede ilk sıralarda. Hep seçilecek yerlerde. Bakın bu ittifak bizim iddiamız değil HDP'lilerin canlı yayınlarda söylediği bir gerçektir.
ŞEHİT AĞABEYİNDEN CHP ADAYINA TEPKİ:
Ne şehit ailelerini ne gazileri ziyaret etti
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde, tabip asteğmen olarak vatani görevini yaparken, 17 Ağustos 1996'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Dr. Atila Nizam'ın (30) ağabeyi Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Dr. Cengiz Nizam, CHP'nin Kepez Belediye Başkan Adayı olan Dr. Murat Dinç'e tepki gösterdi. Nizam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ağustos 1996 yılında Manavgat Beşkonak Sağlık Ocağı doktoru iken şehit olan kardeşim Atila Nizam'ın cenazesine bile gelmeyen, ailesine başın sağ olsun bile demeyen Murat Dinç'in, hem MHP adaylığı döneminde hem de CHP adaylığı döneminde şehit aileleri ve gazilerini ziyarete gittiğini görmedim. Şehitliği de bir defa dahi ziyaret etmedi" dedi.
(SABAH)
Siirt'in Baykan ilçesindeki Yarımca Karakolu'nda askerliğini yaparken, 26 Ağustos 1993'te PPK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Mehmet Şener'in babası Abdullah Şener, CHP ile HDP ittifakına sert çıktı. Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan Şener şunları söyledi:
-Türk milletine, Türk askerine kurşun sıkanlarla işbirliği ve ittifak yapılmaz. Mezarlarında şehitlerin kemikleri sızlıyor. CHP'nin terör yanlılarını listesine alması kabul edilemez. HDP ile kol kola omuz omuza yürüyenler, onlarla işbirliği yapanlar, bu halkın yüzüne nasıl bakacak. Zaten 31Mart'ta milletten gerekli cevabı alacaklar.
-Terörün ve arkasındaki alçak efendilerinin asıl maksadı Türkiye'yi bölmektir. Oğlum nasıl şehit düştüyse bende şehit olmaya hazırım. Dağdan temizlenen hainlerin temsilcileri şimdi şehirlerde, zillet ittifakında. Bunlara izin verilirse Türkiye felakete sürüklenecek.
-Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman şehit ailelerinin yanında. Biz de vatanına, şehidine sahip çıkan Başkanımızın yanındayız. CHP'de bunu böyle bilsin. Vatan bizim için 5 harften oluşmuyor. Onun içi şehit kanları ile dolu.
BEKA SORUNU YOKTU DA NEDEN 15 TEMMUZ OLDU
-15 Temmuz Gazisi Türkan Güder (Şehit Ümit Güder'in eşi gazi Mertcan'ın annesi): Ben FETÖ'nün darbe ihanetinde eşimi kaybettim. Oğlum ve ben ağır yaralar sonucu gazi olduk. Bugün birileri kalmış 'beka sorunu yok' diyor. Sorun yoktu da 15 Temmuz neden oldu? Bugünkü yapılanlara ve kurulan iş birlikleri beka sorununu gösteriyor. CHP, PKK'nın partisi ile ittifaklarının olmadığını söylüyor ama HDP "Bizim sayemizde kazanacaksınız" diyor. Bu ittifak canımı çok acıtıyor. Topraktaki eşim vatan için can verdi. Vatan ve milletimizin yanındayız, kutsalımız vatana göz dikenlerin de son nefese kadar karşısındayız.
"BEYTULLAHLAR BİTMEZ"
-15 Temmuz'da ağabeyi BEytullah Yeşilay şehit kendisi gazi olan ve oğluna ağabeyinin adını veren Şakir Yeşilay: Ağabeysiz yaşanıyor ama vatansız asla yaşanmazdı. Bu ülkede Beytullahlar bitmez, bir ölür bin diriliriz. Bu ülkede, vatanı için ölmeye her zaman hazır binlerce Beytullah var. Başkomutanımızın emrindeyiz. 15 Temmuz, sadece milletin oyu ile seçilmiş Hükümet'e değil, bizzat milletin kendisine karşı yapıldı. Biz mukaddesatımız için her türlü bedeli ödemeye dünden razıyız. Bu aziz millet cesareti, imanı ve vatan sevgisiyle her zaman hainlerin önüne geçecek. Tarih bu milletin şanlı zaferleriyle doludur. Ne yazık ki tarih, bu millete karşı sahnelenmiş nice ihanetlerin de tanığıdır."
AKIL TUTULMASI YAŞIYORLAR
-15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği Başkanı Gazi Musa İlhan: Beka sorunu yok diyenler bir akıl tutulması yaşıyor. 7 Şubat'ta başlayan ve bizleri 15 Temmuz'a, sonrasında da ekonomik saldırılara götüren süreç bir beka sorununun varlığına işaret etmekte. Hırsız kümese girmiş yakalanınca "Avukatımı istiyorum" deyip inkara sarılmış. Bu HDP ile ittifak konusu da böyle. Milletimizin aklıyla dalga geçiyorlar. Şu anda listelere bakıyoruz, alenen tanıdığım HDP'liler listede ilk sıralarda. Hep seçilecek yerlerde. Bakın bu ittifak bizim iddiamız değil HDP'lilerin canlı yayınlarda söylediği bir gerçektir.
ŞEHİT AĞABEYİNDEN CHP ADAYINA TEPKİ:
Ne şehit ailelerini ne gazileri ziyaret etti
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde, tabip asteğmen olarak vatani görevini yaparken, 17 Ağustos 1996'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Dr. Atila Nizam'ın (30) ağabeyi Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Dr. Cengiz Nizam, CHP'nin Kepez Belediye Başkan Adayı olan Dr. Murat Dinç'e tepki gösterdi. Nizam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ağustos 1996 yılında Manavgat Beşkonak Sağlık Ocağı doktoru iken şehit olan kardeşim Atila Nizam'ın cenazesine bile gelmeyen, ailesine başın sağ olsun bile demeyen Murat Dinç'in, hem MHP adaylığı döneminde hem de CHP adaylığı döneminde şehit aileleri ve gazilerini ziyarete gittiğini görmedim. Şehitliği de bir defa dahi ziyaret etmedi" dedi.
(SABAH)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.