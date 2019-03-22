CHP - HDP ittifakına tepkiler çığ gibi büyüyor! Şehitlerin kemiklerini sızlatanlar derslerini alacak

Sabah Gazetesi'nin dün "CHP, listelerinde PKK'lı kaynıyor" manşetiyle ortaya çıkardığı, CHP-HDP işbirliğine tepkiler çığ gibi büyüyor.Siirt'in Baykan ilçesindeki Yarımca Karakolu'nda askerliğini yaparken, 26 Ağustos 1993'te PPK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Mehmet Şener'in babası Abdullah Şener, CHP ile HDP ittifakına sert çıktı. Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan Şener şunları söyledi:Türk milletine, Türk askerine kurşun sıkanlarla işbirliği ve ittifak yapılmaz. Mezarlarında şehitlerin kemikleri sızlıyor. CHP'nin terör yanlılarını listesine alması kabul edilemez. HDP ile kol kola omuz omuza yürüyenler, onlarla işbirliği yapanlar, bu halkın yüzüne nasıl bakacak. Zaten 31Mart'ta milletten gerekli cevabı alacaklar.Terörün ve arkasındaki alçak efendilerinin asıl maksadı Türkiye'yi bölmektir. Oğlum nasıl şehit düştüyse bende şehit olmaya hazırım. Dağdan temizlenen hainlerin temsilcileri şimdi şehirlerde, zillet ittifakında. Bunlara izin verilirse Türkiye felakete sürüklenecek.Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman şehit ailelerinin yanında. Biz de vatanına, şehidine sahip çıkan Başkanımızın yanındayız. CHP'de bunu böyle bilsin. Vatan bizim için 5 harften oluşmuyor. Onun içi şehit kanları ile dolu.Ben FETÖ'nün darbeihanetinde eşimi kaybettim.Oğlum ve ben ağır yaralarsonucu gazi olduk.Bugün birileri kalmış 'beka sorunuyok' diyor. Sorun yoktu da15 Temmuz neden oldu?Bugünkü yapılanlarave kurulaniş birlikleri beka sorununugösteriyor. CHP, PKK'nın partisiile ittifaklarının olmadığınısöylüyor ama HDP "Bizim sayemizdekazanacaksınız" diyor.Bu ittifak canımı çok acıtıyor.Topraktaki eşim vatan içincan verdi. Vatan ve milletimizinyanındayız, kutsalımız vatanagöz dikenlerin de sonnefese kadar karşısındayız.Ağabeysiz yaşanıyor ama vatansız aslayaşanmazdı. Bu ülkede Beytullahlar bitmez,bir ölür bin diriliriz. Bu ülkede, vatanı içinölmeye her zaman hazır binlerce Beytullahvar. Başkomutanımızın emrindeyiz. 15Temmuz, sadece milletin oyu ile seçilmişHükümet'e değil, bizzat milletin kendisinekarşı yapıldı. Biz mukaddesatımız için hertürlü bedeli ödemeye dünden razıyız. Bu azizmillet cesareti, imanı ve vatan sevgisiyle herzaman hainlerin önüne geçecek. Tarih bu milletinşanlı zaferleriyle doludur. Ne yazık ki tarih,bu millete karşı sahnelenmişnice ihanetlerin detanığıdır."Beka sorunu yok diyenlerbir akıl tutulması yaşıyor.7 Şubat'ta başlayan ve bizleri15 Temmuz'a, sonrasındada ekonomik saldırılara götürensüreç bir beka sorunununvarlığına işaret etmekte.Hırsız kümesegirmişyakalanınca "Avukatımı istiyorum"deyip inkara sarılmış.Bu HDP ile ittifak konusu daböyle. Milletimizin aklıyla dalgageçiyorlar. Şu anda listelerebakıyoruz, alenen tanıdığımHDP'liler listede ilk sıralarda.Hep seçilecek yerlerde. Bakınbu ittifak bizim iddiamız değilHDP'lilerin canlı yayınlardasöylediği bir gerçektir.Bingöl'ün Adaklı ilçesinde, tabip asteğmen olarak vatani görevini yaparken, 17 Ağustos 1996'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Dr. Atila Nizam'ın (30) ağabeyi Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Dr. Cengiz Nizam, CHP'nin Kepez Belediye Başkan Adayı olan Dr. Murat Dinç'e tepki gösterdi. Nizam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ağustos 1996 yılında Manavgat Beşkonak Sağlık Ocağı doktoru iken şehit olan kardeşim Atila Nizam'ın cenazesine bile gelmeyen, ailesine başın sağ olsun bile demeyen Murat Dinç'in, hem MHP adaylığı döneminde hem de CHP adaylığı döneminde şehit aileleri ve gazilerini ziyarete gittiğini görmedim. Şehitliği de bir defa dahi ziyaret etmedi" dedi.SABAH)