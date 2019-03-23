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  • Son Güncelleme: 23.03.2019 10:02

de yeni dönem! açıkladı: Birkaç hafta içerisinde paylaşacağız

Bakanı Ziya Selçuk, de ders sayılarının azaltılması ile ilgili olarak, "Bu sadece ders sayılarıyla ilgili değil, ortaöğretimin yeniden yapılandırılması ve ortaöğretimde  kalitenin yükseltilmesiyle ilgili bir çalışma. Çalışmayı birkaç hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Fakat  genel ilke olarak hiçbir öğretmenimizin açıkta kalması ya da norm kadro sorunu  yaşaması, belirli birtakım gerekçeler nedeniyle öğretmenlerimizin derslerinin  ellerinden alınması asla söz konusu olmayacak" diye konuştu.

Ortaöğretimde yeni dönem! Bakan duyurdu

Bakanı Ziya Selçuk, de ders sayılarının azaltılması ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. , "Çalışmayı birkaç hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamalarının satır başları şöyle:

"(Okul Profili Değerlendirme Çalışması) Okula 'Sen şu ölçütlerde çok iyisin, şu ölçütlerde de daha geridesin. Bunu düzeltebilmen için sana bir yıllık yol haritası veriyoruz' diyeceğiz. Her okul yol haritasına göre gelişme planını takip edecek. Bir yılın sonunda da hangi okul başarmış hangisi başaramamış bakacağız ve duruma göre önlemlerimizi alacağız."

"(Ortaöğretimde ders sayılarının azaltılması) Bu, sadece ders sayılarıyla ilgili değil, ortaöğretimin yeniden yapılandırılması ve ortaöğretimde kalitenin yükseltilmesiyle ilgili bir çalışma."

"Çalışmayı birkaç hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Fakat genel ilke olarak hiçbir öğretmenimizin açıkta kalması ya da norm kadro sorunu yaşaması, belirli birtakım gerekçeler nedeniyle öğretmenlerimizin derslerinin ellerinden alınması asla söz konusu olmayacak."

"Eğitim sisteminde bir şeyi yeşertme talebimiz var, bu mutfaktan, sahadan olacak. Öğretmenlerimizin gönülden katılımıyla, desteğiyle, okul müdürlerimizin liderliğiyle başaracağız."

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