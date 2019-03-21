Türkiye'de son 16 yıldır her seçimden AK Parti birinci olarak çıkıyor. Her seçimden önce 'oylar çalınıyor' algısı yaratmaya çalışanlar kaybettikten sonra gerçekleri itiraf etmek zorunda kalıyor.

Son yıllarda 16 Nisan referandumu öncesi mühürsüz pusula, oylar çalınacak tartışmaları yaşandı.

MUHARREM KAÇIRILDI YALANI HAFIZALARDA

24 Haziran seçimlerinde ise gündem CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kaçırılmış olmasıydı. Otelinden çıkmayıp herhangi bir açıklama yapmayan Muharrem İnce günler sonra seçimde oyların çalınmadığını, sonuçların gerçek olduğunu CHP seçmenine kabul ettirmeye çalıştı.

MÜHÜR UÇTU DEDİLER

Yine başka bir algı operasyonuna girişenler seçimde oy pusulalarından mührün uçtuğunu iddia etti. Uçan mühür tartışmaları gündeme oturdu ancak bunun da yalan olduğu kısa sürede anlaşıldı.

Muhalefet partilerine oy veren seçmen yaratılan algı yüzünden her seçime kaygılı yaklaşıyor.

Bu algının devam etmesi için aynı haberler bazı medya kuruluşları tarafından servis ediliyor.

AYNI ALGI ÇALIŞMASI

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala yine aynı algı çalışmaları başlandı. Söz konusu iddia bu kez seçimlerde mükerrer oy kullanılabileceği. Yani bir kişinin birden fazla oy kullanması ihtimali.

HEM PARTİLER HEM YSK ÖNLEMLERİ ALDI

Oysa Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim güvenliği kapsamında aldığı tüm önlemleri duyurdu. CHP de İstanbul'da 31 bin 124 sandığın 31 bin 42'sinde sandık görevlilerinin hazır olduğunu söyledi.