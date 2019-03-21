CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tam 9 seçim kaybetti. Şimdi de 10'uncuya kilitlendi! Ancak "Ben nerede yanlış yaptım" demek yerine hatalarına, gaflarına hız kesmeden devam etti.
Başkan Erdoğan'ın "Hatay'a 6 baraj yaptık. 3 tane daha inşa edeceğiz" açıklamasını eleştirdi. Araştırmadan "Burada baraj yok ki" dedi. Seçmen isyan etti. Olanı da mı görmedin Kemal Bey!
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