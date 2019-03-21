Bugünkü
Takvim

'nun "baraj gafı" vatandaşları kızdırdı

Kılıçdaroğlu 'daki 6 barajı yok saydı. Vatandaşın tepesi attı: Bu kaçıncı hata!

lideri , tam 9 seçim kaybetti. Şimdi de 10'uncuya kilitlendi! Ancak "Ben nerede yanlış yaptım" demek yerine hatalarına, gaflarına hız kesmeden devam etti.



Başkan Erdoğan'ın "'a 6 baraj yaptık. 3 tane daha inşa edeceğiz" açıklamasını eleştirdi. Araştırmadan "Burada baraj yok ki" dedi. Seçmen isyan etti. Olanı da mı görmedin Kemal Bey!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKemal Kılıçdaroğlu'nun "baraj gafı" vatandaşları kızdırdı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri