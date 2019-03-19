Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta Christchurch şehrinde bulunan Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi ve Linwood Camisi'ne yapılan 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin Türkiye ziyareti izleri araştırılıyor. Saldırıyı yapan Brenton Tarrant'ın Türkiye ziyareti sırasında Tokat'a da geldiği belirlendi.. Yeni Zelanda teröristi Brenton Tarrant'ın Tokat'ta Kazıklı Voyvoda'nı kaldığı zindanı ziyaret ettiği ortaya çıktı. Peki Kazıklı Voyvoda kimdir? Kazıklı Voyvoda nasıl öldü, kim öldürdü? İşte tüm detaylar

Yeni Zelanda katliamcısı Brenton Tarrant'ın Tokat ziyareti araştırılıyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camilere, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın Tokat ziyareti polis tarafından araştırılıyor.. Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta Christchurch şehrinde bulunan Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi ve Linwood Camisi'ne yapılan 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin Türkiye ziyareti izleri araştırılıyor. Saldırıyı yapan Brenton Tarrant'ın Türkiye ziyareti sırasında Tokat'a da geldiği belirlendi..

18-19 Eylül 2016'da kentte bulunan ve 4 yıldızlı Tower Otel'de 403 nolu odada konaklayan Brenton Tarrant'nın burada kimlerle irtibata geçtiği ve ne için geldiği Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırılıyor. Ayrıca Brenton Tarrant'ın burada Kazıklı Voyvoda'nın 4 yıl sürgün kaldığı ileri sürülen Tokat Kalesi'ni ziyaret ettiği de iddia ediliyor.



KAZIKLI VOYVODA KİMDİR?

İrlandalı yazar Stoker'in ''Drakula'' adlı ünlü vampir romanına esin kaynağı olan Eflak Prensi Vlad Tepes, 1456-1462 yıllarında hükümdarlık yaptı.

Romanya tarihinde "ulusal kahraman" diye nitelendirilen Vlad Tepes, cezalandırmak istediği esirleri kazığa oturtarak öldürdüğü için Türkler tarafından ''Kazıklı Voyvoda'' diye anılıyor. Osmanlı'ya karşı 1461 yılında isyan başlatan Tepes'in ordusu, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1462'de yaptığı seferde yenildi ve prens esir edildi.

Osmanlılar tarafından Kazıklı Voyvoda, kendi milleti Ulahlar tarafından Tepeş (cellat), Macalarlar tarafından ise Drakul (şeytan) olarak adlandırılan III.Vlad, kardeşi Radul ile birlikte 1442 yılında Eflak tarafından Osmanlılar'a rehin verilmişti. Osmanlılar'a rehin verildiğinde on iki yaşında olan Vlad, Edirne sarayında tutuluyordu. Burada Şehzade Mehmed (II.Mehmed) ile birlikte Molla Gürani'nin derslerine katıldı.

Fatih Sultan Mehmed, kendisi ile iyi ilişkiler içerisindeki Vlad'ı 1456'da Eflak prensliğine atadı. Zeki ve cesur bir yapısı olan Vlad, Osmanlılar'dan öğrendiği komuta ve idare yetenekleriyle kendisini kabul ettirdi. Boğdanlıları ve Macarları birkaç defa bozguna uğratmıştı.

Osmanlı Devleti'ne sadık görünüyor, her yıl haracını bizzat padişaha getiriyordu. Padişah da kendisine hil'atler giydirip ihsanlarda bulunuyordu.

Ancak Fatih, Mora ve Karadeniz sahilleri ile uğraşırken Vlad eski bağlılığını göstermemeye başladı. Artık vergilerini bizzat getirmek bir yana, hiç göndermiyordu. Kendi hükmü altındaki insanlar dahil olmak üzere çevre ülkelerin de mensuplarına zulüm etmeye başladı. Batılı kaynaklar onun işkencelerinden uzun uzun söz etmekte ve vahşi bir canavara dönüştüğünü anlatmaktadır.

Kaynaklarda Vlad Tepes'in 1476'da öldüğü ifade ediliyor.