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  • Son Güncelleme: 19.03.2019 15:58

katliamcısı 'ın ziyareti araştırılıyor

'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyen ve 50 kişinin ölümüne yol açan terörist 'ın 'de kaldığı tarihlerde gezdiği yerler ortaya çıkmaya başladı. Tarrant'ın ziyareti polis tarafından araştırılıyor.

Teröristin Türkiye rotası ortaya çıkıyor!

'nın Christchurch kentindeki camilere, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen terörist 'ın ziyareti polis tarafından araştırılıyor.




Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta Christchurch şehrinde bulunan Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi ve Linwood Camisi'ne yapılan 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin ziyareti izleri araştırılıyor. Saldırıyı yapan Brenton Tarrant'ın Türkiye ziyareti sırasında Tokat'a da geldiği belirlendi.





18-19 Eylül 2016'da kentte bulunan ve 4 yıldızlı Tower Otel'de 403 nolu odada konaklayan Brenton Tarrant'nın burada kimlerle irtibata geçtiği ve ne için geldiği Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırılıyor. Ayrıca Brenton Tarrant'ın burada Kazıklı Voyvoda'nın 4 yıl sürgün kaldığı ileri sürülen Tokat Kalesi'ni ziyaret ettiği de iddia ediliyor.

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