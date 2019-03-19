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  • 19.03.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 15:44

Mardin'de teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya operasyon

Mardin Dargeçit ilçesindeki operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi, çöken sığınağın altında kaldığı değerlendirilen 2 teröristin cesedine ulaşılmaya çalışılıyor.

Mardin'de terör operasyonu!

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 'lı teröristlerin sığınak olarak kullandığı mağaraya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, çöken sığınağın altında kaldığı değerlendirilen 2 teröristin cesedine ulaşılmaya çalışılıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, sığınak olarak kullanıldığı belirlenen mağarada bir grup terörist tespit edildi.

"Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Çöken sığınağın altında kaldığı değerlendirilen 2 teröristin ise cesedine ulaşılmaya çalışılıyor.

Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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