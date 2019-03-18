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  • Son Güncelleme: 18.03.2019 21:49

Başkan Erdoğan'dan açıklaması: Bu kabul edilebilir mi?

Başkan , " orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi?" açıklamasında bulunan Erdoğan, "Bu olayda Avrupa'nın sesi çıktı mı? Hayır. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelanda açıklaması: Bu kabul edilebilir mi?

Başkan , canlı yayınıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'daki saldırıya ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Oradaki zihniyetin acaba bir ifadesi mi? Bu olay bireysel bir olay değildir. Bu olay örgütsel bir olaydır. 50 kişi şehit edilmiştir. Avrupa'dan henüz birş ey duymuş değiliz. İslam dünyasında da yok onu da söyleyeyim. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor. Sadece biz yorumlarımızı değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Türk heyetini Yeni Zelanda'ya gönderdik.

"BİZİM ÜLKEMİZDE BİZ BÖYLE ŞEYLERE ASLA MÜSAADE ETMEDİK"
Bir yandan özgürlüklerden bahsedeceksiniz bir terörist ortaya çıkacak farklı bir yaklaşım olacak. Müslüman cemaatlerin liderleri 15 yıldan bahsetti. orada şehit ediliyor bunun cezası 15 yıl olacak. Bu kabul edilebilir mi? İdam hala dünyanın değişik yerlerinde devam ediyor. 50 kişi ibadet esnasında şehit ediliyor. Bizim ülkemizde biz böyle şeylere asla müsaade etmedik, her türlü tedbiri aldık.

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