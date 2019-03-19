Teöristin Brenton Tarrant'ın geçen yıl 9-15 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'da bulunduğu, Romanya, Macaristan, Pakistan, Sırbistan ve Karabağ'ı da ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı. Teröristin Pakistan'a giriş belgesinin görüntüsüne ulaşıldı.

TÜRKİYE'Yİ DE GELDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Teröristin geçmişte Türkiye'ye geldiği de belirlendi. Tarrant'ın 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında toplam 47 gün boyunca Türkiye'de bulunduğu tespit edildi.

Türkiye'ye giriş yaptığı sırada havalanındaki görüntüleri de ortaya çıktı. Teröristin Türkiye'de bulunduğu süre zarfında görüştüğü kişiler ve nerelere gittiği inceleniyor.

İŞTE TERÖRİSTİN TÜRKİYE ROTASI

İstanbul'a gelen teöristin Osmanlı zamanı Haçlı komutanlarının bulunduğu illeri ziyaret ettiği ortaya çıktı.

- İstanbul (4 gün kalıyor)

-İzmir/ Selçuk- Çeşme

-Tokat (2 gün kalıyor)

-Edirne

-Konya

-Mersin

-Sivas

-Ağrı

-Ankara

TOKAT ZİYARETİ ARAŞTIRILIYOR

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta Christchurch şehrinde bulunan Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi ve Linwood Camisi'ne yapılan 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin Türkiye ziyareti izleri araştırılıyor. Saldırıyı yapan Brenton Tarrant'ın Türkiye ziyareti sırasında Tokat'a da geldiği belirlendi.

18-19 Eylül 2016'da kentte bulunan ve 4 yıldızlı Tower Otel'de 403 nolu odada konaklayan Brenton Tarrant'nın burada kimlerle irtibata geçtiği ve ne için geldiği Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırılıyor. Ayrıca Brenton Tarrant'ın burada Kazıklı Voyvoda'nın 4 yıl sürgün kaldığı ileri sürülen Tokat Kalesi'ni ziyaret ettiği de iddia ediliyor.