Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelenda'ya gidiyor. Oktay kritik ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada tüm dünyaya önemli bir çağrıda bulunarak "Buradan bütün dünyayı radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz" dedi.



Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Masum kurbanlarının ailelerine ve Yeni Zelanda halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırının savunmasız, masum insanlarının hedef almasını nefretle lanetliyoruz. Bu vahşeti iki yıldır planladığı anlaşılan teröristleri, sayın cumhurbaşkanımızı, ülkemizi ve tarihimizi hedef almaları olayın bir diğer üzücü boyutunu teşkil etmektedir.

Milletimiz liderine her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacak, bu tür kirli operasyonlara asla müsaade etmeyecektir.

DÜNYAYI AYAĞA KALKMAYA DAVET EDİYORUZ

Müslümanlar; dünya genelinde ayrımcılık, nefret söylemlerinin mağduru olmaya devam etmektedir. Yaşanan bu terör eylemi, İslam düşmanlığının sınırları olmadığı bir kez daha göstermiştir. Buradan bütün dünyayı radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz.

Bu saldırı Yeni Zelanda özelinde dünyanın ihtiyaç duyduğu birlikte yaşama kültürüne bir kez daha dikkat çekmiştir. Türkiye bu mücadelede Yeni Zelanda'ya elinden gelen tüm desteği vermeye hazırdır.