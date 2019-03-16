Kalın, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında gerçekleştirilen silahlı terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın açıklamasında, "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" dedi.
İbrahim Kalın'ın ilgili tweeti şöyle:
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