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  • 16.03.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 11:10

'daki cami katliamı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dünyaya ders gibi soru!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " için yürüyenler katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi?" açıklamasını yaptı. İbrahim Kalın, "Charlie Hebdo için yürüyenler katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den dünyaya ders gibi soru!

Kalın, 'da cuma namazı sırasında gerçekleştirilen silahlı terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın açıklamasında, " için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" dedi.

İbrahim Kalın'ın ilgili tweeti şöyle:

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