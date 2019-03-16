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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

BE NAMUSSUZ, YENİ ZELANDA NİRE, TÜRKİYE NİRE?​

Sizlerin buradaki varlığı, birliği, dirliği, temsil ettiğiniz değerler, Yeni Zelanda'da cami basıp Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da İkinci Viyana Kuşatması'nın tarihinden, haçlı seferlerinin zalim isimlerine kadar bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş. İstanbul'a geleceğiz, tüm camileri, minareleri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?

Bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, 'Ayasofya'yı dolduralım' diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız."

BU BİR KATLİAM! HESABI SORULMALI

Hepsi bizim şehidimiz hepsi Müslüman... İstanbul'a 40 gün gelmiş. Şimdi bağlantıları araştırılıyor. Yeni Zelanda'dan da bunun hesabının sorulmasını istiyoruz. Bu iyi bir gidiş değil, yarın bunun bedelini Yeni Zelanda da öder. Bugün Türkiye'ye, Erdoğan'a saldırılıyorsa bunun sebebi güçlü Türkiye'dir. Biz adım adım 20203 hedeflerimize yaklaşıyoruz. Önümüze kurulan tüm tuzaklara rağmen bunu yapıyoruz. Yeni Zelanda'daki saldırı ve onun üzerinden mesajlar ilk değildir. 'Zulüm 1453'te başladı' diye Geziciler yazmadı mı?

AVUSTRALYALI BİR SENATÖR VAR AHLAKSIZ

Avustralyalı bir senatör var ahlaksız. Bakın saldırıyla ilgili ne diyor. Bunların derdi AK Parti ya da Cumhur ittifakı değildir.

Sınırlarımızın dibinde kurulmaya çalışılan terör koridoru da bu senaryonun bir parçası. Bunların derdi Türk milletidir. Bunların derdi doğrudan doğruya 'raibadır' Saldırganın asıl hedefi bunlardır. İşte bunun için 31 Mart seçimi beka seçimidir. Sadece bir belediye başkanlığı seçimi değildir.

Dünyada artık ülkeler kadar şehirler de yarışıyor. Tekirdağ belediyecilik bakımından gelişme maalesef gösteremedi. Bu kopukluğu gönül belediyeciliğiyle gidereceğiz. Cumhur ittifakının Tekirdağ'da bunu başaracağına inanıyorum.

Birilerinin hiçbir iş yapmadan hepimize ait olan bedeli değerlerini istismar ederek Tekirdağ'ın önünü tıkamasına izin vermeyelim.

Dürüstlük olmadan siyaset olmaz. Biz her belediye gibi buraya da ödeneğini gönderdik. Ama işbilmezler size hizmete dönüştürecekleri yerde bu parayı çarçur ettiler.

TERBİYESİZE BAK İSLAM KAYNAKLI DİYOR

Halkının yüzde 99 Müslüman olan bir ülkede siyaset yapıyor. Bay Kemal 'Terörün kaynağı İslam dünyası' diyor. Bay Kemal sen önce kendini gözden geçir. Sen zaten teröristlerle kol kolasın. Ben inanıyorum ki artık bu millet CHP'yi de senden kurtaracak. Bu adama oy vermenin ne kadar büyük bir vebal olduğunu artık anlayalım. Bu hesabı 31 Mart'ta verecek.