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  • Son Güncelleme: 16.03.2019 12:38

İşte Beypazarı'nda gerçeği! 10 yılda 55 proje sözü verdi ama tutmadı

, İYİ Parti ve 'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı daha önce 'nda 10 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptı. Mansur Yavaş o dönemde 55 proje vaad etti ama 10'unu bile hayata geçiremedi. İşte Beypazarı'nda Mansur Yavaş gerçeği...

Mansur Yavaş, iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Ankara Beypazarı için vaad ettiği projelerin neredeyse tamamına yakınını yapmadı. 10 yılda 55 proje sözü veren Yavaş'ın hayata geçirdiği proje sayısı 10'u dahi bulmadı.

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