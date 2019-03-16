Mansur Yavaş, iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Ankara Beypazarı için vaad ettiği projelerin neredeyse tamamına yakınını yapmadı. 10 yılda 55 proje sözü veren Yavaş'ın hayata geçirdiği proje sayısı 10'u dahi bulmadı.