Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.03.2019 10:53
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 10:53

'deki / davasında karar

'de / üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 17 tutuksuz sanıktan 4'üne 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mesleklerinden uzaklaştırılan ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartları iptal edilen tutuksuz 17 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Erhan Karataş, Eyüp Kuşçu, Hakan Pınar ve Kubilay Ayaz'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, diğer 13 sanığın ise beraatini kararlaştırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriEskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar