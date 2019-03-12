Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mesleklerinden uzaklaştırılan ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartları iptal edilen tutuksuz 17 sanık ile avukatları hazır bulundu.
Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Erhan Karataş, Eyüp Kuşçu, Hakan Pınar ve Kubilay Ayaz'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, diğer 13 sanığın ise beraatini kararlaştırdı.
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