27. Dönem CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından soruşturma başlatıldı. Bankoğlu, "31 Mart seçimlerinde PKK'lıdır hiç fark etmez oylarını istiyoruz" diyerek skandala imza atmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu hakkında, 11 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda "PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç fark etmez..." şeklindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

PKK'DAN OY İSTEDİ

Zillet İttifak'nın CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu PKK'dan oy istedi. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, açık açık terör propagandası yaptı. Almanya'nın Köln kentinde Halk TV'den de canlı yayınlanan bir oturuma katılan CHP'li Bankoğlu, "31 Mart seçimlerinde PKK'lıdır hiç fark etmez oylarını istiyoruz" dedi.