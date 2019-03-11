2013 yılında yaşanan Taksim Gezi Parkı kalkışması Türkiye gündemine o dönem damga vurmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Gezi kalkışmasına ilişkin iddianamede ilginç bir fotoğraf yer aldı. Gezi kalkışmasına finans sağladığı gerekçesiyle tutuklanan işadamı Osman Kavala'nın, Gezi eylemlerinin yaşandığı alanda göstericiler ile birlikte TOMA aracının önünde çekilen fotoğrafı yer aldı..

KALKIŞMANIN GAZ MASKELERİ OSMAN KAVALA'NIN VAKFINDAN!

İddianamede; Osman Kavala'nın başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür AŞ'nin yönetim kurulu üyesi Mine Özerden'in, Gezi kalkışmasının zirvede olduğu 30 Mayıs 2013 tarihinde göstericilere gaz maskesi alınması için çalışmalar yapılması ve para hesabı açılması istediğine yönelik telefon görüşmesi yer alıyor..

ÖZERDEN: "GAZ MASKESİ ALALIM VE BOL MİKTARDA İŞTE GENÇLERE DAĞILSIN GİBİ TEKLİFLER GELİYOR.

PARA HESABI AÇMAK LAZIM"

Anadolu Kültür AŞ'nin yönetim kurulu üyesi Mine Özerden'in, 30 Mayıs 2013 tarihinde Osman isimli kişiyle yaptığı telefon görüşmesi iddianamede şöyle yer aldı:

Mine: Merhaba Osman, ya sen ordaymışsınız galiba, çıkmışsın yemekten.

Osman: Ben bi baktım, şimdi ofise gidiyorum.

Mine: Tamam, ya şimdi böyle şey teklifleri geliyor, gaz maskesi alalım ve bol miktarda işte gençlere dağılsın gibi teklifler geliyor. Bunlar için de destek yapmak isteyen insanlar var. Bir yerde toparlamak lazım bunları ama para mara hesabı falan filan hesabı açmak lazım herhalde. Nasıl bir şey önerirsin, böyle bir şeye sen de katkıda bulunur musun?

BİR KİŞİ HESAP AÇTIRACAK YA DA NAKİT PARA TOPLAYACAK

Osman: Bulunurum tabi katkıda, bunu şey yapılır herhalde ya çok enformel bir iş olduğu için burada artık konuşulan olmaz, bir kişi hesap açtıracak ya da nakit para toplayacak.

Mine: Evet ama

Osman: Ondan sonra gaz maskesi alınacak.

Mine: Bunu yine de bir şeyin, mesela kendi üstüme almak istemem böyle bir şeyi, onun için böyle birini bir şey bulmamız lazım. Yani birinin hesabının açılması

Osman: Gönüllülerden birinin hesabı kullanılacak. Yani bir tek kurumlar olmaz ki.

Mine: Tamam tamam peki, doğru kurum da olmaz.

Osman: En iyisi o iki kişinin imzası ile.

Mine: Ha iki kişilik bir şey açalım diyorsun. Tamam tamam olur.

Osman: Denetim için.

Mine: Peki tamam, denetimi olması lazım.. Yapabilecek bir iki insan bulmaya çalışayım.

OSMAN KAVALA ÇALIŞANLARI VASITASIYLA EYLEMCİLERE MADDİ DESTEK SAĞLADI

İddianamede; Osman Kavala'nın çalışanları vasıtasıyla irtibat kurduğu şahıslara Gezi kalkışması sırasında maddi olarak destek sağladığının tespit edildiği bildirildi.

İddianamede; Gezi kalkışmasına katılan eylemcilerin Sabah gazetesi önünde barikat kurduğu, güvenlik görevlilerine havai fişek ve taşla saldırdıklarına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

KIZIL SAROS 18 EKİM 2018'DE TUTUKLANMIŞTI

Türkiye aleyhine ajanlık faaliyeti yürüten STK'ların finansörü olduğu öne sürülen "Kızıl Soros" lakaplı iş adamı Osman Kavala 19 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Ertesi gün Gaziantep dönüşü, Atatürk Havalimanı'nda 18 Ekim'de gözaltına alınan İş adamı Osman Kavala tutuklanarak cezaevine yollanmıştı.

OSMAN KAVALA KİMDİR?

Osman Kavala, 1957 senesinde Fransa, Paris'te dünyaya geldi.

İstanbul Robert Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.

Babası Mehmet Kavala'nın 1982 senesinde vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Gaziantep dönüşü Atatürk Havalimanı'nda 18 Ekim'de gözaltına alınan İş adamı Osman Kavala, sabaha karşı sevk edildiği İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" ve "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı

KENAN KIRAN/SABAH