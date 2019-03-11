AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı hakkında, "Açıklama bekledik gelmedi. Ne Mansur Yavaş ne CHP iddialara yanıt verdi." dedi. Çelik, "Yargıtay'ın onadığı süreç, CHP'den bu neden açıklama yok. Kriminal raporlara göre senetteki imza sahte" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"NE CHP'DEN NE DE YAVAŞ'IN KENDİSİNDEN BİR AÇIKLAMA YOK"

Önemli bir gündem konusu var, günlerdir basında CHP'nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş ile ilgili iddialar var. İddialar basında yer alıyor ve bunlar önemli, vahim iddialar. Fakat ne CHP'den ne de Yavaş'ın kendisinden bir açıklama gelmedi. Halbuki sorumlu bir partinin derhal açıklama yapması, olayı açıklığa kavuşturması gerekirdi. Bu iddiaları, arkadaşlarımız sordular bize.

Bizim önce incelememiz gerekiyordu. İddiaların hepsini takip ediyorduk fakat bir açıklaam yaparlar mı diye bekledik, gelmedi. Bizim vardığımız sonuçlar, belgeli bilgili sonuçlar olarak vahim bazı durumların olduğunu ortaya çıkardı.

"BU ÇOK AĞIR BİR İDDİADIR"

Yavaş ile ilgili olarak ortaya atılan iddia, sahte senet kullanarak icra takibi yaptığına dairdir. Ne Yavaş'ın kendisi ne CHP genel başkanı açıklama yapmıyor. Bu çok ağır bir iddiadır.

Bu konuyu görmezden gelme, üstünü örtme tavırları var. Yapılan incelemede görülen şudur; basında ortaya koyulan iddia şuydu. Bir vatandaş Mansur Yavaş'ın sahte bir senedi 2015'te icra takibine koyarak kendisinden 600 bin dolar tahsil etmeye çalıştığını iddia ediliyor. Tabi bunun neticesinde Mansur Yavaş ile ilgili olarak yasal süreç başlatılıyor.

Neticede bu imza incelendiğinde, senetteki imza incelendiğinde vatandaşa ait olmadığı; jandarmanın ve emniyetin bilirkişilerince açıkça ortaya konuyor. Adli tıp raporlarında da sabit hale gelmiştir.

"MANSUR YAVAŞ ADAY OLMAYA HALA DEVAM EDECEK Mİ?"

Kesinleşmiş yargı süreci var mıdır? Yok mudur?

Mansur Yavaş "söz konusu vatandaştan alacağım vardır" diyor. Bu alacağının hangi hizmete karşı olarak olduğunu sormak gerekiyor. Çünkü Yavaş, bu şahsın müvekkili değil, vekili değil. Dolayısıyla hangi ilişkinin neticesi olarak bu alacaktan bahsedilmektedir?

Sahte senet kullandığı 2016'da Yargıtay kararıyla kesinleşen bu şahısla ilgili olarak CHP niçin cevap vermemiştir? Vatandaşın önüne temiz aday çıkartmak bütün siyasi partilerin görevidir. Böyle bir şeyin bilinmemesi mümkün değil. Bunu bilinmesine rağmen, hangi ahlak prensibiyle uygun olduğunu düşünüyorsunuz?

En önemli konu da şudur. Hakkında bu şekilde iddialar olan birisi, Ankaralıların önüne belediye başkan adayı olarak çıkartma tutumunuz devam edecek midir? Israrınız var mıdır?

Resmi evrakta sahtecilik, yargı içinde örgüt kurmak, şantaj, kaçak işçi çalıştırmakla ilgili de yargı süreçleri devam ediyor. Tehdit, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanmak gibi konularda ise yargı süreci 28 ayrı davayı kapsayacak şekilde sürmektedir. Dolayısıyla Türk siyasi tarihi açısından, tarihe geçecek bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz.

"ANKARALILARIN BUNU BİLMESİ GEREKİYOR"

(Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı) Niçin buna şimdiye kadar cevap verilmemiştir? Niçin bir açıklama yapılmamıştır? Müvekkil olmadığı bir şahsa, sahte senetle icra takibi yapan kişiyi aday yapmak hangi siyasi ilkelere sığmaktadır? Üstelik senedin jandarma incelemesi, emniyet kriminal incelemesi hepsi bu sahteciliği ortaya konmuş şekildedir. Ankaralıların bunu bilmesi gerekiyor. Birkaç yılda bir CHP tarafından kurtarıcı olarak Ankara'ya aday olarak gösterilen bir şahıs söz konusu. Seçimi kaybettikten sonra ortada kayboluyor. Sesi duyulmuyor, kendisi görülmüyor. İki seçim arasında aday olmanın dışında ne iş yaptığını, nelerle uğraştığını bilmek vatandaşın hakkı. Bu esnada adının hangi olaylara karıştığını bilmek de vatandaşın hakkıdır.

Sahte senetle icra takibi başlatan ve bu konuda hüküm giymiş birisinin, bir sürü suçlama olan birisinin CHP tarafından Ankaralılara aday olarak sunulması, Ankaralı seçmene yapılacak en büyük haksızlıklardan birisidir.

S-400 AÇIKLAMASI

Birilerinin kaprislerini çekmek zorunda değiliz. Bu konudaki açıklamaların sınırı aştığını, hatta F-35 programına Türkiye'nin katılımının yeniden değerlendirilmesi gibi izansız ve mantıksız bir noktaya vardığını, NATO müttefikliğine yakışmayan birtakım söylemler kullanıldığını görüyoruz. Bunlar doğru açıklamalar değil. Müttefikler arasında işler konuşularak halledilir. Bu şekilde tehditler Türkiye'nin kapısından içeriye girmez. Türkiye'de de kimse bunu duymaz.