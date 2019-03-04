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  • Son Güncelleme: 04.03.2019 15:53

Son dakika: 'nın yargılandığı Gezi iddianamesi kabul edildi

'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kavala'nın yargılandığı Gezi iddianamesi kabul edildi

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